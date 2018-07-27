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«Кровавая луна» зависнет над Землей
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«Кровавая луна» зависнет над Землей на четыре часа 

Вести.Ru 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Самое длительное в XXI веке полное затмение Луны можно будет увидеть в пятницу практически на всей территории России.
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Наиболее удобные точки для наблюдения, по словам специалистов, находятся на Северном Кавказе, Южном Урале и Прикаспийской низменности. Причем наблюдать уникальное природное явление при ясной погоде можно невооруженным глазом.
По расчетам астрономов, начнется затмение примерно в 21.30 по московскому времени и продлится почти четыре часа. Спутник Земли окрасится в красно-бурый цвет, поэтому затмение уже называют "кровавой луной", сообщает "Россия 24".
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