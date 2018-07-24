Грибы помогли синтезировать золотые наночастицы

Грибы помогли российским биохимикам синтезировать золотые наночастицы

Известно, что многие грибы способны образовывать наночастицы из содержащихся в среде веществ. Это продемонстрировали ученые из саратовского Института биохимии и физиологии растений и микроорганизмов (ИБФРМ) РАН . В своей статье в журнале PeerJ они описывают получение золотых, серебряных, селеновых и кремниевых наночастиц разных форм и размеров с помощью вешенок и других безвредных для человека грибов.

Наночастицы обладают уникальными физическими и химическими свойствами, которые обещают им самое широкое применение в технологиях и медицине уже не столь далекого будущего. Ученые продолжают изучать особенности и возможности частиц разных размеров и формы, получая их из золота и серебра, оксида кремния и селена. Способны к синтезу наночастиц и многие грибы, включая базидиомицеты, к которым относятся подавляющее большинство съедобных видов. Пока что этот процесс плохо изучен, однако в будущем он может стать важным инструментом «зеленого» промышленного производства наночастиц.

Такую возможность продемонстрировали Елена Ветчинкина и ее коллеги из ИБФРМ РАН, используя широко распространенные и безвредные для человека базидиомицеты — вешенки, шиитаке, «гриб-баран» (грифола) и трутовики. Выращивая их в среде, обогащенной солями золота или серебра, кремниевой или селенистой кислоты, ученые исследовали состав экстрактов внеклеточной и внутриклеточной жидкости, показав, что разные виды грибов и условия культивации позволяют получать наночастицы разных форм и размеров.

Авторы также использовали культуры человеческих клеток HeLa и Vero, показав, что золотые синтезированные грибами наночастицы из золота не демонстрируют токсических эффектов в широком диапазоне концентраций (от 1 до 100 мкг/мл), а из серебра — при концентрациях менее 10 мкг/мл.