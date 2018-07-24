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Рассчитано влияние планет и спутников друг на друга
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В МГУ рассчитали влияние планет и спутников друг на друга 

Чердак 3 часа назад
Фото: Чердак
Николай Емельянов из Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга МГУ вывел дифференциальные уравнения, описывающие изменения в расстоянии между планетой и спутником, а также в орбите последнего, происходящие под влиянием приливного взаимодействия между ними. Соответствующая статья опубликована в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Проблема взаимного влияния спутника и планет друг на друга — одна из наиболее сложных для решения. Не только спутник вызывает приливы на поверхности планеты (как Луна на Земле), но и планета вызывает такие же процессы на спутнике. Не менее важно и то, что оба тела в системе планета-спутник вязкоупругие, и в действительности приливные силы деформируют даже твердые части этих небесных тел.
Кроме того, приливное взаимодействие тормозит вращение обоих тел в системе, и со временем, как правило, изменяет расстояние между ними. Так, например, Луна постоянно слегка отдаляется от Земли. Также, со временем, оно меняет и вытянутость орбиты спутника (степень ее отклонения от идеальной круговой). Рассчитать такую эволюцию сложно, но это сразу же позволит решить весьма интересные вопросы — например, являются ли параметры системы Земля-Луна стабильными, или же они меняются со временем? И если меняются, то в какую сторону и с какой скоростью?
Автор новой работы использовал дифференциальные уравнения, разработанные ранее другими исследователями для расчета планетоцентрических координат спутника для вывода новых дифуравнений, описывающих эволюцию большой полуоси вращения спутника вокруг планеты.
С помощью этих же уравнений можно описать и изменения в вытянутости орбиты, по которой спутник вращается вокруг планеты. Так, астроному удалось обнаружить «окно возможностей», при котором вытянутость орбиты спутника перестает меняться и навсегда словно «замораживается». Такая ситуация возникает, когда среднее движение спутника, находящегося под действием приливных сил становится равно 11/18Ω, где Ω — угловое вращение планеты.
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