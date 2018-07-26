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Предсказано самое длинное кровавое лунное затмение
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Предсказано самое длинное кровавое лунное затмение 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В пятницу, 27 июля, состоится одно из самых долгих лунных затмений за последние 100 лет; россияне смогут увидеть его при ясной погоде.
Уникальное затмение будет длиться шесть часов, сообщает «Ридус».
Вид затемненной Луны будет практически одинаковый со всех точек Земли. Луна приобретет темно-бордовый цвет, так как даже во время затмения она продолжает освещаться.
В России лучше всего затмение будет видно на юге европейской части (Ставрополь, Кавказ). За пределами нашей страны особенно хорошо следить за явлением из Восточной Африки, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, хороший обзор будет и в Антарктиде, где сейчас находятся несколько международных команд ученых.
Частичным лунным затмением смогут полюбоваться жители Европы, Восточной Азии и Индонезии.
Полутеневые фазы лунного затмения будут заметны в 20.00 мск. Полное затмение состоится в 23.22 мск и продлится до 02.09 субботы.
Ранее сообщалось, что в ночь на 28 июля россияне смогут понаблюдать сразу два редких астрономических явления — великое противостояние Марса и продолжительное полное лунное затмение.
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