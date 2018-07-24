У России не осталось космических секретов

Китай украл у России космические секреты. Воровать больше нечего

В июле 2018 года в «Роскосмосе» вновь занялись поиском шпионов, которые якобы поставляют ценную секретную информацию зарубежным странам. На этот раз речь шла о гиперзвуковых разработках, сведения о которых иностранной стороне могли поставлять сотрудники ЦНИИмаша, головного института госкорпорации, расположенного в подмосковном Королеве. В реальности даже если сотрудники этого учреждения и причастны к каким-либо запрещенным контактам с иностранцами, ущерб от этого вряд ли будет сильнее, чем передача Китаю технологий пилотируемой космонавтики, случившаяся в 1990-х годах.

«Волшебная ладья»

Китай, наблюдая за успехами СССР и США в 1960-х годах, не мог оставаться в стороне от планов по активному освоению космоса. В конце десятилетия в Поднебесной приступили к разработке своего первого пилотируемого космического корабля Shuguang («Рассвет»), а в начале 1970-х годов сформировали первый отряд тайконавтов. Внешне китайский «Рассвет» напоминал американский околоземный пилотируемый корабль Gemini, Однако «проекту 714» не суждено было реализоваться, прежде всего из-за отсутствия необходимой электроники и недостатка финансирования. Тогда в Поднебесной предпочли сконцентрироваться на разработке спутников, в итоге научившись не только запускать, но и возвращать космические аппараты с околоземной орбиты.

С закрытием «проекта 714» в Поднебесной как минимум два раза, во второй половине 1970-х и начале 1980-х годов, активизировались работы по пилотируемой космонавтике, которые тем не менее не увенчались успехом. Наконец, в 1992 году, сразу после распада СССР, Китай приступил к реализации «проекта 921», первым результатом которого стал пилотируемый пуск в 2003 году корабля Shenzhou («Волшебная ладья») с полковником ВВС НОАК Ян Ливэем. Космический аппарат, совершив 14 витков вокруг Земли, успешно вернул спускаемую капсулу с тайконавтом. Китай стал третьей в мире страной после СССР и США, сумевшей отправить человека в космос и вернуть его. Уже через месяц после полета Ливэя в космос отправились тайконавты Фэй Цзюньлун и Не Хайшэн.

Сначала — ракеты

В Китае не скрывают, что в основу Shenzhou положен «Союз». Тем не менее генеральный конструктор китайского корабля Ци Фажэнь, выпускник Пекинский институт аэронавтики и астронавтики, настаивает, что Shenzhou принципиально отличен от «Союза» и даже превосходит его. Факты говорят сами за себя: корабль в основном скопирован с «Союза» и превосходит его по возможностям.

Конструктивно приборно-агрегатный отсек, спускаемый аппарат и бытовой отсек Shenzhou получил от «Союза». При этом китайский корабль в диаметре оказался больше советского (2,5 метра против 2,2 метра). Расположение иллюминаторов и двигателей управления полетом и крена у Shenzhou также повторяет «Союз». Однако китайский корабль, по всей видимости, по своим возможностям превосходит советский прототип, поскольку изначально получил орбитальный модуль, внешне напоминающий бытовой отсек первого проектного варианта корабля 7К лунного облетного комплекса 7К-9К-11К проекта 7К-9К-11К. При помощи такой системы, включающей в себя пилотируемый корабль, разгонный блок и танкеры-заправщики, в 1960-х годах Сергей Королев планировал отправить космонавтов к Луне.

В связи с этим цели корабля, разработанного и изготовленного Китайской исследовательской академией космической технологии и Шанхайской исследовательской академией космической техники, несколько отличаются от задач, которые стоят перед советскими (и российскими) «Союзами» в настоящее время. Прежде всего бросается в глаза, что получивший орбитальный модуль Shenzhou допускает больше возможностей для модификаций и размещения специального оборудования, включая военной разведки.

Стоит отметить, что для запусков Shenzhou используется ракета-носитель CZ-2F, которая фактически представляет собой увеличенную советскую ракету УР-200 с четырьмя боковыми ускорителями (как у снятой с производства европейской ракеты Ariane 4). В отличие от пилотируемого корабля, китайский носитель отстает по своим характеристикам от российских и западных аналогов. КНР, в отличие от РФ , США и ЕС , пока не создал достаточно энергоэффективных ракетных двигателей: топливная пара в CZ-2F представлена азотным тетраоксидом (окислитель) и токсичным несимметричным диметилгидразином (горючее), в отличие от жидкого кислорода и керосина на ракетах «Союз».

Нежданные гости

Так как же Китаю удалось создать Shenzhou? Немаловажную роль в этом сыграл распад СССР, обеспечивший КНР быстрый доступ к технологиям мировой сверхдержавы. В середине 1990-х годов китайская сторона купила у российской стороны спускаемый модуль пилотируемого корабля «Союз», а у украинской — оборудование для стыковки. Практически одновременно с такими поставками в России начались тренировки китайских тайконавтов. Уже в конце 1990-х российские чиновники подтвердили передачу китайской стороне технологий, касающихся пилотируемой космонавтики, отметив при этом, что такие контакты осуществлялись отдельными предприятиями космической отрасли, а не через правительства России и Китая.

Говоря о России, речь прежде всего шла о подмосковной РКК «Энергия» , производящей корабль Союз. Поднебесной российская компания поставила спускаемый модуль, оснащенный минимально допустимым комплектом оборудования, поскольку стоимость полноценного пилотируемого корабля оказалась слишком высокой для Китая. Также китайские специалисты неоднократно посещали российские предприятия космической отрасли, включая самарский РКЦ «Прогресс» , где серийно выпускаются ракеты «Союз» для запуска одноименных кораблей.

В ходе таких мероприятий китайские специалисты приобретали техническую документацию и уже не использующееся оборудование, а также интересовались вопросами, касающимися динамики полетов и работы систем энергоснабжения космических аппаратов. Кроме того, дальневосточный сосед приглашал российских ученых и инженеров прочитать у себя лекции. Специалисты, которые соглашались на это, впоследствии заявляли, что в ходе таких визитов китайская сторона всячески старалась узнать как можно больше о технологиях, связанных с пилотируемым космическим полетом. Поэтому никого не удивило, что запущенный впервые (в беспилотном режиме) Shenzhou оказался практически копией «Союза».

Нашли крайних

По всей видимости таким же образом протекало сотрудничество с китайской стороной гендиректора ЦНИИмаш-Экспорт Игоря Решетина , приговоренного в 2007 году к 11,5 годам заключения за отчет о «численном моделировании аэродинамического обтекания асимметрических моделей в условиях сверхзвукового потока». Сходным образом с китайской стороной сотрудничал Владимир Лапыгин , в 1987-2005 годы занимавший должность начальника Научно-технического центра аэрогазодинамики ЦНИИмаша, а в 2016 году получивший семь лет колонии строгого режима за программный комплекс, позволяющий рассчитывать оптимальные аэродинамические характеристики гиперзвуковых летательных аппаратов.

Из всех технологий, которые в настоящее время остались у России от СССР, Китай интересуют прежде всего ракетные двигатели. Однако в НПО «Энергомаш» признают, что Поднебесная уже приблизилась к созданию энергоэффективных двигателей наподобие РД-180, которые поставляются в США, и не согласна покупать большие партии таких силовых агрегатов у российского предприятия. Ситуация еще интереснее — США пока еще вправе продать КНР лицензию на РД-180, хотя, конечно, вряд ли это сделают. Кроме России, Китай заимствует последние оставшиеся актуальными космические технологии и у Украины , в частности, «блока Е» спускаемого лунного модуля, на котором в конце 1960-х — начале 1970-х СССР планировал высадить первого космонавта на поверхность спутника Земли.

Можно по-разному относиться к людям и странам, промышляющим распродажей советских разработок, однако наибольшие опасения все же вызывает сторона, в распоряжении которой в итоге они оказываются.