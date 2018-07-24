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Галактика Андромеды поглотила близнеца Млечного Пути
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Два миллиарда лет назад Галактика Андромеды поглотила близнеца Млечного Пути 

Naked-Science.ru 3 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
Некогда в составе Местной Группы, куда входит Млечный Путь и его окружение, было на одну галактику больше. Сегодня можно различить только ее следы — слабое, разреженное «гало» из звезд, окружающее Туманность Андромеды, и карликовую эллиптическую галактику М32 неподалеку от нее. Свидетельства ее существования обнаружили Ричард Д'Суза (Richard D'Souza) и Эрик Белл (Eric Bell) из Мичиганского университета, работу которых публикует журнал Nature Astronomy.
Авторы провели компьютерное моделирование движения звезд разреженного гало на дальней периферии Туманности Андромеды. Астрономы достаточно давно выяснили, что эти звезды — останки галактик, поглощенных крупной Андромедой, однако считалось, что происходят они из сотен мелких погибших галактик. Белл и Д'Суза показали, что «родина» большинства из них — одна и та же большая галактика, получившая код М32р. По расчетам ученых, еще 2 млрд лет назад она была третьей по размерам в Местной группе, после Андромеды и Млечного Пути.
Остатком ее оказалась сегодняшняя карликовая и плотная эллиптическая галактика М32, ставшая спутницей Туманности Андромеды. Ученые давно задавались тайной ее происхождения: М32 наполнена сравнительно молодыми звездами, тогда как, судя по структуре и величине, должна быть уже старой галактикой. Теперь она видится как центральная область не так давно (на Земле уже была жизнь) погибшей М32р.
Находка заставляет пересмотреть и взгляды на процессы слияния галактик. Считается, что «столкновение» с такой массивной соседкой должно было разрушить структуру центрального диска Туманности Андромеды. Однако этого не произошло, и астрономам придется объяснить, как она уцелела. Напомним, что еще через четыре миллиарда лет и нашу галактику ждет аналогичная судьба: Млечный Путь сблизится с Андромедой и сольется с ней.
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