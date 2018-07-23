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Москвичи не увидят великое противостояние Солнцу
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Москвичи из-за бури на Марсе не смогут увидеть великое противостояние планеты Солнцу 

Москва24 2 часа назад
Фото: Фото: depositphotos/magann
В Московском планетарии сообщили, что из-за внезапно возникшей пылевой бури на Марсе москвичи не смогут рассмотреть планету 27 июля в день великого противостояния Солнцу. Об этом передает Агентство "Москва".
"В конце мая на Марсе внезапно возникла пылевая буря, которую обнаружил MRO (Mars Reconnaissance Orbiter). Сейчас буря переросла шторм, поэтому даже в очень хороший телескоп увидеть четкие элементы поверхности Красной планеты не удастся", — отметили в пресс-службе планетария.
Они также отметили, что из-за пыли Марс приобрел еще более красный оттенок. В свою очередь, пыль в его атмосфере полностью закрыла марсианское небо и на фото видны лишь расплывчатые участки поверхности планеты.
В этом году Марс приблизится к Земле на 57 миллиона 731 тысяч 916 километров, а его яркость составит –2.8 звездных величины. Для жителей Земли видимый размер планеты увеличится в пять раз.
В моменты великих противостояний Марса было сделано множество открытий. Самым знаменитым среди них по праву считают случившееся 5 сентября 1877 года открытие американским астроном Асафом Холлом двух спутников Марса — Фобоса и Деймоса.
Ранее сообщалось, что великое противостояние Марса произойдет вместе с полным затмением Луны, которое станет самым продолжительном в XXI веке. Увидеть космическое явление смогут жители на всей территории России.
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