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Рогозин рассказал о своей первой ракете
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Рогозин рассказал о своей первой ракете 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что собрал свою первую "школьную" ракету, когда ему было шесть лет.
"Знаете, когда я пошел в космический кружок?— в шесть лет. Я сделал первую свою ракету вместе с преподавателем в шесть лет ", — сказал он в понедельник на встрече с воспитанниками образовательного центра "Сириус".
Рогозин поблагодарил организаторов своей встречи со школьниками за то, что дали ему возможность "вырваться" из Москвы.
Научно-образовательные спутники "СириусСат-1" и "СириусСат-2" были собраны школьниками совместно со специалистами компании "Спутникс" на базе разработанной компанией наноспутниковой платформы "OrbiCraft-Pro". Полезная нагрузка аппаратов представляет собой детектор космических частиц для изучения "космической погоды", датчик был разработан НИИ ядерной физики МГУ и собран при участии группы школьников из образовательного центра "Сириус".
Спутники должны запустить на орбиту российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев во время выхода в открытый космос, запланированного на 15 августа.
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