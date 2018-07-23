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Изучение рыбы-удильщика породило новую загадку
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Изучение работы лампочки рыбы-удильщика породило новую загадку 

TechCult 16 минут назад
Фото: TechCult
Зубастый монстр из глубины, который заманивает добычу ярким светом прямо себе в пасть, недавно поставил перед учеными новую загадку. Наука уже знала, что источником света в «лампе» рыб-удильщиков являются биолюминесцентные бактерии. Однако недавнее секвенирование их генома заставило биологов задуматься — а какую роль на самом деле в жизни бактерий играет их рыба-хозяин?
Поймать на большой глубине удильщика непросто, материалов для изучения всегда был дефицит и ученые довольствовались обобщениями. В биолюминесценции ничего удивительного нет, явление симбиоза хорошо известно, поэтому логично предположить — бактерии помогают удильщику приманивать добычу, а тот в благодарность кормит их. Этот дуэт сформировался примерно 100 млн лет назад и достиг совершенства.
Однако после изучения ДНК бактерий у удильщиков из разных регионов мирового океана ученые с изумлением обнаружили два новых факта. Во-первых, это оказались разные микроорганизмы, общий у них только эффект биолюминесценции. Во-вторых, геном бактерий из рыбы был на 50% скуднее, чем у их близких родственников. И имел признаки вырождения, псевдогены, которые в скором времени должны атрофироваться и исчезнуть.
Речь идет о важных частях генома, теряя которые, бактерия понижает свои шансы найти пищу и выжить. Но проблемы нет — все необходимое ей предоставляет организм рыбы-удильщика. Детали процесса у разных изученных особей отличаются настолько, что возникла новая теория: рыба влияет на эволюцию бактерий. Она заставляет микробы деградировать и становиться зависимыми от нее, а когда те совсем вырождаются, меняет «начинку» лампочки и начинает процесс заново. Пока это только теория, но она будоражит умы ученых.
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