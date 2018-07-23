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Huawei готовит мощнейший процессор для смартфонов
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Huawei готовит мощнейший процессор для смартфонов 

Chip.ru 23 июля 2018
Фото: Chip.ru
Появились первые сведения о новой флагманской однокристальной системе от Huawei — HiSilicon Kirin 980. Если верить источникам, разработка получит восьмиядерный центральный процессор тактовой частотой 2,8 ГГц. Он будет содержать четыре ядра ARM Cortex-A77 и четыре ARM Cortex-A55. Поговаривают, что Kirin 980 станет первой однокристальной системой компании Huawei с графическим процессором собственной разработки.
Данному GPU приписывают производительность в 1,5 раза больше, чем у Adreno 630, используемого в нынешней флагманской платформе от Qaulcomm — Snapdragon 845. Также у Kirin 980 будет нейронный процессор второго поколения, что позволит оснастить смартфоны на основе данной системы более продвинутыми функциями с применением искусственного интеллекта.
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