Названа дата «смерти» Интернета

Названа дата и причина «смерти» Интернета

Главным врагом Интернета оказались глобальные изменение климата.

Тысячи километров наземных Интернет-линий, расположенных вдоль побережья США, могут погрузиться по воду в ближайшие 15 лет, считают ученые Висконсинского университета в Мадисоне, пишет Popular Science.

Виной всему глобальные изменения климата, которые приводят к таянию ледников и, в следствии чего, к подъему уровня мирового океана.

По словам одного из авторов исследования Пола Барфорда, большинство каналов всемирной сети проложены именно в тех местах, где подтопление наиболее вероятно. В частности, к 2033 году может начать подтапливать Нью-Йорк, что в том числе нарушит работу Сети, после чего начнут страдать и другие прибрежные города не только на территории США.

Как объясняют ученые, Интернет-инфраструктура разрабатывалась в то время, когда стремительные изменения климата были не столь очевидны.