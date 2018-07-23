Ещё
Названа дата «смерти» Интернета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа дата и причина «смерти» Интернета 

ТК «Звезда» 1 час назад
Главным врагом Интернета оказались глобальные изменение климата.
Тысячи километров наземных Интернет-линий, расположенных вдоль побережья США, могут погрузиться по воду в ближайшие 15 лет, считают ученые Висконсинского университета в Мадисоне, пишет Popular Science.
>> Как глобальное потепление может изменить Россию
Виной всему глобальные изменения климата, которые приводят к таянию ледников и, в следствии чего, к подъему уровня мирового океана.
По словам одного из авторов исследования Пола Барфорда, большинство каналов всемирной сети проложены именно в тех местах, где подтопление наиболее вероятно. В частности, к 2033 году может начать подтапливать Нью-Йорк, что в том числе нарушит работу Сети, после чего начнут страдать и другие прибрежные города не только на территории США.
Как объясняют ученые, Интернет-инфраструктура разрабатывалась в то время, когда стремительные изменения климата были не столь очевидны.
ТК «Звезда»: последние новости
NASA показало невероятные облака на Юпитере В Сколково научились создавать электронные аватары людей Ракета Falcon 9 с канадским спутником стартовала с космодрома в США
Комментарии9
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина приготовилась перехватывать российские корабли71
Дачники будут жить по новым правилам123
«Она просто перестала дышать — и все»18
Загадочная гибель игроков КВН20
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России42
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:56
Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение