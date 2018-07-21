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Директор аналитического центра Роскосмоса подал заявление об увольнении
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Директор аналитического центра Роскосмоса подал заявление об увольнении 

ТК «Звезда» 21 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Директор аналитического центра Роскосмоса подал заявление об увольнении.
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