«Хаббл» сфотографировал «большого брата» Млечного Пути

Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии галактики NGC 6744 в созвездии Павлина, своеобразной увеличенной копии Млечного Пути, где недавно взорвалась редкая сверхновая. Ее снимки были опубликованы на сайте телескопа.

Сверхновые звезды вспыхивают в результате гравитационного коллапса массивных звезд, когда тяжелое ядро звезды сжимается и создает волну разряжения, выбрасывающую легкое вещество внешних слоев светила в открытый космос. В результате этого образуется светящаяся газовая туманность, которая продолжает расширяться некоторое время после взрыва.

Сверхновые первого типа образуются в результате взрыва двойной системы из белого карлика и более массивной звезды, а более распространенные вспышки второго типа — в результате взрыва звезд-гигантов.

Промежуточное положение между ними занимают так называемые сверхновые типа Ib и Ic. Они похожи по свойствам и внешнему виду на сверхновые первого типа, однако они возникают в результате взрыва ядра престарелых звезд, сбросивших все внешние оболочки. Подобные космические катаклизмы считаются еще более редкими, чем взрывы белых карликов.

Одна из первых вспышек такого рода была обнаружена в галактике NGC 6744 в 2005 году. Эта галактика очень похожа на Млечный Путь за исключением того, что она почти в два раза больше по размерам и содержит в себе заметно больше звезд.

Открытие редкой сверхновой внутри нее подтвердило популярную в то время теорию о том, что подобные сверхновые возникают только в спиральных галактиках, где происходят частые вспышки звездообразования, и никогда не случаются внутри их эллиптических "кузин".