NASA показало необычные облака на Юпитере

NASA опубликовало фотографию необычных "высотных" облаков в Северном умеренном поясе Юпитера.

Кадр был сделан с помощью космического корабля Juno, который находился в 6200 километрах от верхних слоев облаков.

Отмечается, что на протяжении долгого времени ученые пытались понять, насколько глубоки завихрения, которые входят в состав пояса и образуют такой сложный рисунок. Данные, полученные с помощью Juno, показали, что облачные структуры уходят в атмосферу на глубину около трех тысяч километров.

Juno был запущен 5 августа 2011 года для исследования Юпитера и вышел на его орбиту в июле 2016-го. В задачи миссии входит изучение гравитационного и магнитного полей планеты, а также проверка гипотезы о наличии у Юпитера твердого ядра.