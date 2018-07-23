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NASA показало необычные облака на Юпитере
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NASA показало необычные облака на Юпитере 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: NASA
NASA опубликовало фотографию необычных "высотных" облаков в Северном умеренном поясе Юпитера.
Кадр был сделан с помощью космического корабля Juno, который находился в 6200 километрах от верхних слоев облаков.
Отмечается, что на протяжении долгого времени ученые пытались понять, насколько глубоки завихрения, которые входят в состав пояса и образуют такой сложный рисунок. Данные, полученные с помощью Juno, показали, что облачные структуры уходят в атмосферу на глубину около трех тысяч километров.
Juno был запущен 5 августа 2011 года для исследования Юпитера и вышел на его орбиту в июле 2016-го. В задачи миссии входит изучение гравитационного и магнитного полей планеты, а также проверка гипотезы о наличии у Юпитера твердого ядра.
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