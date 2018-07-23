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Показано неожиданное влияние человека на климат
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Показано неожиданное влияние человека на климат 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Климатологи из Ливерморской национальной лаборатории и других научных организаций США первые доказали влияние человека на годовые колебания температуры в нижних слоях атмосферы Земли. Статья ученых опубликована в журнале Science, пресс-релиз доступен на сайте Phys.org.
Lawrence Livermore National Laboratory
Для выявления признаков воздействия людей на климат ученые сравнивают данные, полученные в ходе многолетних наблюдений, с результатами теоретических моделей, учитывающих такое влияние. Это позволяет отличить вклад антропогенного фактора от естественных циклов. Подобным образом было доказано влияние человека на глобальную среднегодовую температуру, рост содержания тепла в океанах и повышение уровня моря в результате таяния полярных льдов.
Исследователи оценили влияние антропогенного фактора на амплитуду годовых температур в тропосфере, то есть разницу между средними температурами холодных и теплых месяцев. При этом использовались данные со спутников, которые регистрировали колебания температуры в различных регионах Земли. Кроме этого, исследователи провели симуляции, включающие в себя несколько моделей климатических изменений с учетом влияния человека.
Результаты моделирования показали, что в средних широтах следует ожидать заметное увеличение амплитуды годовых температур. Это происходит вследствие более сильного прогревания воздуха в летние месяцы. Кроме того, из-за разницы в площади суши Северного и Южного полушария, изменения амплитуды к северу от экватора должны быть более выраженными. Ученые проанализировали данные со спутников, собранные в течение 38 лет, чтобы проверить, наблюдается ли похожая картина в реальности, и оценили вероятность случайного совпадения.
Оказалось, что антропогенный «сигнал» регистрируется с высокой статистической достоверностью в пяти из шести наборов спутниковых наблюдений. При этом уровень статистической значимости, который показывает вероятность случайного появления сигнала, был менее одного процента.
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