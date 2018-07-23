«Невозможные» материалы создали простым способом

Ученые создали «невозможные» материалы простым способом

Ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" совместно с коллегами из Университетов Байрота и Мюнстера ( Германия ), Чикагского Университета ( США ), и Линчёпинга ( Швеция ) создали материалы-нитриды, получить которые считалось невозможным, и показали, что это позволяет сделать весьма простой способ прямого синтеза. Статьи о революционном исследовании опубликованы в Nature Communications и Angew Chem Int Ed.

Нитриды активно используют в сверхтвердых покрытиях и электронике. Обычно содержание азота в этих материалах не высоко, а превысить его по сравнению с содержанием переходного металла — затруднительно (поскольку азотные связи слишком высокоэнергетические).

Особенно этим отличались соединения рения и железа, которые выбрали для опытов авторы исследования. Они решили вывести синтез из обычных земных условий в условия сверхвысоких давлений.

"Такой способ — один из самых перспективных путей создания новых материалов, открывающий фантастические возможности. Есть известные примеры: искусственный алмаз, кубический нитрид Бора, но они существовали в природной форме. А вот идея сознательно создать невозможные в природе материалы — наше ноу-хау", — рассказал профессор НИТУ "МИСиС" Игорь Абрикосов.

По его словам, эксперименты почти сразу дали результат. Азот с переходным металлом просто помещается в алмазную наковальню, и при высоких давлениях проводится прямой синтез (без прекурсоров).

"Нитрид рения показывает свойство низкой сжимаемости, потенциально имеет очень высокие механические характеристики и свойство сверхтвердости — это важно, например, для улучшения качества режущих инструментов", — отметил Абрикосов.

По его словам, далее исследователи прояснят, являются ли материалы, например, сверхпроводниками или магнитами. Их обратный вывод в земные условия требует более серьезных экспериментальных установок, работа над которыми уже ведется и, вероятно, даст плоды в течение года.

Ученый также считает, что если коллектив докажет предполагаемую сверхтвердость — уже в течение пяти лет мы увидим "невозможные" материалы на рынке.