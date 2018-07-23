Ученые объяснили замедление течений

Циркуляция воды в Атлантике не остановится, но ускорит потепление

Океанические течения в Атлантике замедляются не из-за глобального потепления. То, что сейчас наблюдают океанологи — это часть естественного цикла, эта динамика может ускорить глобальное потепление в ближайшие 20 лет. Результаты исследования изложены в журнале Nature.

В Атлантическом океане существует система течений, состоящая из теплых вод, которые движутся на север близко к поверхности воды (часть из них, например, образует Гольфстрим), а также глубинных холодных течений, переносящих воду на юг. Эту систему ученые называют атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляцией (Atlantic meridional overturning circulation, AMOC). Эта система образовалась благодаря тому, что плотность воды в разных частях океана меняется в зависимости от температуры и солености.

Ученые предсказывали, что атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция замедлится из-за глобального потепления, но непосредственные измерения ее интенсивности, которые проводятся с апреля 2004 года, показали, что это происходит в десять раз быстрее предсказанных значений. «Многие отмечали, что течения замедляются чрезвычайно быстро, из-за чего при сохранении тенденции может наступить переломный момент, после которого наступит катастрофа наподобие ледникового периода, — говорит соавтор работы Ка-Кит Тун из Университета штата Вашингтон в США . — Оказывается, ничего подобного в ближайшем будущем не произойдет. Быстрая динамика может быть частью естественного цикла, и уже сейчас есть указания, что замедление останавливается».

Современные климатическое модели могут предсказывать долговременное изменение температуры, но не справляются с тем, чтобы строить прогнозы на насколько десятков лет — из-за нехватки данных о том, как глубинные части океана поглощают тепло. В северной части Атлантики именно AMOC нагревает воду на глубинах до 1,5 километров, то есть отвечает за перенос тепла от атмосферы и поверхности океана ближе ко дну. Новая работа показывает, что у AMOC есть собственный цикл, связанный с обратной связью между температурой поверхностных течений и интенсивностью таяния ледников: пресная вода легче соленой и ее поступление замедляет циркуляцию. Авторы приходят к выводу, что период этого цикла составляет 60-70 лет.

Результаты работы двойственны. Если климатологи не ошиблись, то замедление циркуляции остановится в ближайшее время и не приведет к тому, что система будет катастрофически выведена из равновесия. С другой стороны, этот же процесс приведет к тому, что приповерхностные температуры будут расти быстрее, и, как следствие, к ускорению глобального потепления на поверхности Земли.