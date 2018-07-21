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Первый подозреваемый в деле «Роскосмоса» уволился
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Максакова в короткой юбке вызвала фурор

Первый подозреваемый в деле «Роскосмоса» уволился 

Рамблер 1 час назад
Директор информационно-аналитического центра «Роскосмоса» Дмитрий Пайсон, имя которого упоминается в деле о госизмене сотрудников ЦНИИмаш, подал заявление об увольнении, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы «Роскосмоса» Владимира Устименко.
≥≥ Что известно о проводимых в структурах «Роскосмоса» обысках
«Да. Покинет пост с начала августа», — сказал он.
В пятницу следственная группа ФСБ провела обыски в головном институте «Роскосмоса» — ЦНИИмаше. Нескольких сотрудников ракетно-космической отрасли заподозрили в передаче за рубеж информации об отечественных секретных наработках российской промышленности в части гиперзвука.
Пока Пайсон рассматривается как лицо, которое «могло знать о ситуации», отмечается, что он не имел допуска к секретным разработкам.
«Центральный научно-исследовательский институт машиностроения» ведущая научная организация в области ракетной и ракетно-космической техники.
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