Первый подозреваемый в деле «Роскосмоса» уволился

«Да. Покинет пост с начала августа», — сказал он.

В пятницу следственная группа ФСБ провела обыски в головном институте «Роскосмоса» — ЦНИИмаше. Нескольких сотрудников ракетно-космической отрасли заподозрили в передаче за рубеж информации об отечественных секретных наработках российской промышленности в части гиперзвука.

Пока Пайсон рассматривается как лицо, которое «могло знать о ситуации», отмечается, что он не имел допуска к секретным разработкам.

«Центральный научно-исследовательский институт машиностроения» ведущая научная организация в области ракетной и ракетно-космической техники.