Россиян успокоили после скандала в «Роскосмосе»

Эксперт: возможная утечка разведданных о гиперзвуке не позволит догнать РФ

Игорь Коротченко. Возможная утечка информации о гиперзвуковых технологиях из ЦНИИмаша не сможет нивелировать превосходство России в данной сфере, поскольку полученные иностранной разведкой данные могут носить отрывочный характер и не позволят создать оружие, подобное российскому, заявил в понедельник РИА Новости военный эксперт член общественного совета при Минобороны РФ

Как сообщал источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, в минувшую пятницу в ЦНИИмаше прошли обыски в рамках дела о государственной измене. По данным газеты "Коммерсант", ФСБ считает, что из института "сливались" секретные данные о гиперзвуковых разработках. Обвинения, пишет издание, уже предъявлены 74-летнему ученому из ЦНИИмаша Виктору Кудрявцеву , который, по мнению следствия, передал секретные данные одной из стран НАТО . Факт Кудрявцева заключения под стражу РИА Новости подтверждали в пресс-службе "Роскосмоса" , не уточняя детали.

"Судя по обнародованной информации, в руки иностранных спецслужб могли попасть данные о прошедших испытаниях гиперзвуковых ракет и их результаты, но не более того. Разумеется, это наносит ущерб российским интересам, однако неспособно привести к быстрому рывку в развитии гиперзвуковых технологий иностранных конкурентов, поскольку эти данные носили фрагментарный характер", — сказал Коротченко.

Он пояснил, что в разработке и производстве гиперзвукового оружия участвуют десятки предприятий и сотни смежников, на каждом из которых принимаются меры контрразведывательного и режимного характера, что не позволяет иностранным разведкам получить критический объем секретной информации.

"Данные, которые могли утечь, не могут девальвировать наши возможности в сфере боевого гиперзвука. По результатам расследования в России будут сделаны необходимые выводы, чтобы выявить потенциально слабые места в мерах режимной защиты современных гиперзвуковых разработках и их гарантированного закрытия", — подчеркнул собеседник агентства.

Сколько всего людей проходит по уголовному делу, пока неясно, но скандал уже стоил должности директору исследовательско-аналитического центра "Роскосмоса" Дмитрию Пайсону. Он подал в отставку вскоре после того, как у него прошел обыск. Но по уголовному делу он, по данным госкорпорации, проходит как свидетель.