Россиян успокоили после скандала в «Роскосмосе»

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Эксперт: возможная утечка разведданных о гиперзвуке не позволит догнать РФ 

РИА Новости 33 минуты назад
Возможная утечка информации о гиперзвуковых технологиях из ЦНИИмаша не сможет нивелировать превосходство России в данной сфере, поскольку полученные иностранной разведкой данные могут носить отрывочный характер и не позволят создать оружие, подобное российскому, заявил в понедельник РИА Новости военный эксперт член общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко.
Как сообщал источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, в минувшую пятницу в ЦНИИмаше прошли обыски в рамках дела о государственной измене. По данным газеты "Коммерсант", ФСБ считает, что из института "сливались" секретные данные о гиперзвуковых разработках. Обвинения, пишет издание, уже предъявлены 74-летнему ученому из ЦНИИмаша Виктору Кудрявцеву, который, по мнению следствия, передал секретные данные одной из стран НАТО. Факт Кудрявцева заключения под стражу РИА Новости подтверждали в пресс-службе "Роскосмоса", не уточняя детали.
"Судя по обнародованной информации, в руки иностранных спецслужб могли попасть данные о прошедших испытаниях гиперзвуковых ракет и их результаты, но не более того. Разумеется, это наносит ущерб российским интересам, однако неспособно привести к быстрому рывку в развитии гиперзвуковых технологий иностранных конкурентов, поскольку эти данные носили фрагментарный характер", — сказал Коротченко.
Он пояснил, что в разработке и производстве гиперзвукового оружия участвуют десятки предприятий и сотни смежников, на каждом из которых принимаются меры контрразведывательного и режимного характера, что не позволяет иностранным разведкам получить критический объем секретной информации.
"Данные, которые могли утечь, не могут девальвировать наши возможности в сфере боевого гиперзвука. По результатам расследования в России будут сделаны необходимые выводы, чтобы выявить потенциально слабые места в мерах режимной защиты современных гиперзвуковых разработках и их гарантированного закрытия", — подчеркнул собеседник агентства.
Сколько всего людей проходит по уголовному делу, пока неясно, но скандал уже стоил должности директору исследовательско-аналитического центра "Роскосмоса" Дмитрию Пайсону. Он подал в отставку вскоре после того, как у него прошел обыск. Но по уголовному делу он, по данным госкорпорации, проходит как свидетель.
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