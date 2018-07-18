Останки предка шерстистого мамонта нашли в Ингушетии

Интересную находку обнаружили археологи в сельском поселении Гази‐Юрт Назрановского района Ингушетии . Исследователи нашли останки предка шерстистого мамонта. Об этом сообщила интернет‐газета «Ингушетия».

Как рассказали в археологическом центре имени Евгения Крупнова, исследователи обнаружили и извлекли кость доисторического животного на глубине семь метров. Один из сотрудников пояснил, что, по предварительным данным, это фрагмент бивня южного слона.

Этот вид отличался относительно широкими зубами и мощными бивнями длиной почти четыре метра с завинченной формой. Высота самых крупных особей составляла четыре метра.

Южный слон считается предком шерстистого мамонта. Совсем скоро археологи займутся более детальным исследованием находки.