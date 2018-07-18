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Останки предка шерстистого мамонта нашли в Ингушетии
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Останки предка шерстистого мамонта нашли в Ингушетии 

360tv.ru 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
Интересную находку обнаружили археологи в сельском поселении Гази‐Юрт Назрановского района Ингушетии. Исследователи нашли останки предка шерстистого мамонта. Об этом сообщила интернет‐газета «Ингушетия».
Как рассказали в археологическом центре имени Евгения Крупнова, исследователи обнаружили и извлекли кость доисторического животного на глубине семь метров. Один из сотрудников пояснил, что, по предварительным данным, это фрагмент бивня южного слона.
Этот вид отличался относительно широкими зубами и мощными бивнями длиной почти четыре метра с завинченной формой. Высота самых крупных особей составляла четыре метра.
Южный слон считается предком шерстистого мамонта. Совсем скоро археологи займутся более детальным исследованием находки.
Ученые нашли самую старую выпечку в мире на раскопках в Иордании. Это хлеб, возраст которого составляет порядка 14,5 тысячи лет.
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