Ещё
Обнаружены 12 новых спутников Юпитера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Астрономы обнаружили 12 новых спутников Юпитера 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Фото: NASA
Астрономы из США открыли 12 новых спутников Юпитера и таким образом общее число известных науке спутников планеты-гиганта достигло 79. Как сообщил во вторник интернет-портал Space.com, открытие сделала группа астрономов под руководством Скотта Шепарда из Научного института Карнеги.
Они проводили астрономические наблюдения с целью найти гипотетическую "Планету 9", которая, согласно некоторым теориям, находится далеко за орбитой Плутона. В период наблюдений в объективе телескопа находился Юпитер и при анализе сделанных фотоснимков ученые обнаружили новые спутники.
Один из них, по оценке астрономов, весьма необычен: это самый малый из спутников Юпитера, его диаметр не превышает 1 километра. Небесное тело, получившее название Valetudo, обращается вокруг Юпитера за полтора земных года и существует вероятность того, что в будущем этот спутник может столкнуться с одной из других многочисленных лун Юпитера.
"Это — нестабильная ситуация, — заявил, оценивая орбиту Valetudo руководитель группы астрономов Скотт Шепард. — В случае лобового столкновения это небесное тело распадется на осколки, а затем они обратятся в пыль".
Не исключено, что Valetudo образовался именно в результате такого столкновения спутников Юпитера.
ТАСС: последние новости
Американский грузовой корабль Cygnus покинул МКС СМИ: на мысе Канаверал демонтировали старейший пусковой комплекс Ученые предполагают, что в недрах Земли находятся большие запасы алмазов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США374
Украина присвоила четыре санатория в Крыму138
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии386
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи112
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе116
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
00:37
Россиянам могут добавить два выходных
Общество
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение