Кораллы спасут с помощью облаков

Океанографы предложили защищать коралловые рифы от обесцвечивания с помощью облаков

Австралийские исследователи учатся создавать облака, чтобы защитить коралловые рифы от обесцвечивания. О своих наработках, которые позволят увеличить облачный покров над Большим Барьерными рифом, рассказал в интервью агентству "Синьхуа" австралийский океанограф Дэниель Харрисон.

"Если мы потеряем рифы, мы даже не можем себе представить, как это повлияет на морских обитателей океана в целом", — предупредил он.

Специально для того, чтобы не допустить исчезновения природного барьера, Харрисон вместе с коллегами из Морского института при университете Сиднея и Национального научного центра морских наук университета Southern Cross разработал новый метод, получивший название "Осветление морских облаков".

Технология заключается в распылении морской воды в воздухе для стимулирования образования облаков. Как подчеркнул ученый, в облаке каждой капле необходима какая-нибудь пылинка или крупинка, чтобы конденсироваться.

"Над землей есть много пыли или других частиц. Над океаном они чаще всего конденсируются на крупицах морской соли, — пояснил Харрисон. — Идея заключается в том, чтобы взять морскую воду и распылить ее мелкими каплями. Это позволит увеличить концентрацию соли в атмосфере".

Специально разработанные пульверизаторы будут распылять воду в виде тумана в объеме более чем 3 млрд частиц в секунду. В атмосфере эти микроскопические капли поднимутся на высоту около километра, испарятся, и вокруг них образуется облако. За счет частиц морской соли это облако будет более светлым и сможет эффективнее отражать солнечный свет в космос.

Коралловые рифы выцветают из-за повышения температуры воды и воздействия солнечного света.

"Поэтому, если закрыть кораллы от солнечных лучей, то они не будут белеть. Даже если вода продолжит нагреваться", — сказал Харрисон.

В ближайшие дни предложение Дэниела Харрисона обсудят 200 экспертов, которые соберутся в австралийском штате Квинсленд, чтобы рассмотреть способы защиты поврежденного рифа.