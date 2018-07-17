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Кораллы спасут с помощью облаков
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Океанографы предложили защищать коралловые рифы от обесцвечивания с помощью облаков 

ТАСС 1 час назад
Фото: © EPA/JAMES COOK UNIVERSITY
Австралийские исследователи учатся создавать облака, чтобы защитить коралловые рифы от обесцвечивания. О своих наработках, которые позволят увеличить облачный покров над Большим Барьерными рифом, рассказал в интервью агентству "Синьхуа" австралийский океанограф Дэниель Харрисон.
"Если мы потеряем рифы, мы даже не можем себе представить, как это повлияет на морских обитателей океана в целом", — предупредил он.
Специально для того, чтобы не допустить исчезновения природного барьера, Харрисон вместе с коллегами из Морского института при университете Сиднея и Национального научного центра морских наук университета Southern Cross разработал новый метод, получивший название "Осветление морских облаков".
Технология заключается в распылении морской воды в воздухе для стимулирования образования облаков. Как подчеркнул ученый, в облаке каждой капле необходима какая-нибудь пылинка или крупинка, чтобы конденсироваться.
"Над землей есть много пыли или других частиц. Над океаном они чаще всего конденсируются на крупицах морской соли, — пояснил Харрисон. — Идея заключается в том, чтобы взять морскую воду и распылить ее мелкими каплями. Это позволит увеличить концентрацию соли в атмосфере".
Специально разработанные пульверизаторы будут распылять воду в виде тумана в объеме более чем 3 млрд частиц в секунду. В атмосфере эти микроскопические капли поднимутся на высоту около километра, испарятся, и вокруг них образуется облако. За счет частиц морской соли это облако будет более светлым и сможет эффективнее отражать солнечный свет в космос.
Коралловые рифы выцветают из-за повышения температуры воды и воздействия солнечного света.
"Поэтому, если закрыть кораллы от солнечных лучей, то они не будут белеть. Даже если вода продолжит нагреваться", — сказал Харрисон.
В ближайшие дни предложение Дэниела Харрисона обсудят 200 экспертов, которые соберутся в австралийском штате Квинсленд, чтобы рассмотреть способы защиты поврежденного рифа.
Большой Барьерный риф — крупнейший в мире коралловый риф, протянувшийся вдоль северо-восточного побережья Австралии на 2,5 тыс. километров. Занимает площадь около 344,5 тыс. кв. километров. Гряда, которую можно увидеть из космоса, насчитывает почти три тысячи отдельных коралловых рифов. В 1981 году Большой Барьерный риф получил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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