«Яндекс» объяснил утечку данных из Google Docs 

В открытый доступ «утекли» персональные данные некоторых пользователей Сбербанка, ВТБ, интернет-магазинов, сканы паспортов граждан, купленные билеты на самолеты и поезда, а также данные о банковских платежах.
«Наша служба безопасности связывается сейчас с коллегами из Google, чтобы обратить их внимание на то, что в этих файлах может оказаться приватная информация», — говорится в сообщении пресс-службы российской компании.
Уточняется, что речь идет о тех файлах, владельцы которых сделали их доступными по гиперссылке. В «Яндексе» добавили, что их поисковик индексирует только те страницы, которые доступны при переходе по ссылкам без ввода логина и пароля.