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«Яндекс» объяснил утечку данных из Google Docs
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«Яндекс» объяснил утечку данных из Google Docs 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: PIXABAY.COM
В поисковике «Яндекса» оказалось содержимое файлов облачного сервиса Google Docs, пишет Infox.ru.
В открытый доступ «утекли» персональные данные некоторых пользователей Сбербанка, ВТБ, интернет-магазинов, сканы паспортов граждан, купленные билеты на самолеты и поезда, а также данные о банковских платежах.
«Наша служба безопасности связывается сейчас с коллегами из Google, чтобы обратить их внимание на то, что в этих файлах может оказаться приватная информация», — говорится в сообщении пресс-службы российской компании.
Уточняется, что речь идет о тех файлах, владельцы которых сделали их доступными по гиперссылке. В «Яндексе» добавили, что их поисковик индексирует только те страницы, которые доступны при переходе по ссылкам без ввода логина и пароля.
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