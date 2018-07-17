«Яндекс» объяснил утечку данных из Google Docs

В поисковике «Яндекса» оказалось содержимое файлов облачного сервиса Google Docs, пишет Infox.ru.

В открытый доступ «утекли» персональные данные некоторых пользователей Сбербанка ВТБ , интернет-магазинов, сканы паспортов граждан, купленные билеты на самолеты и поезда, а также данные о банковских платежах.

«Наша служба безопасности связывается сейчас с коллегами из Google, чтобы обратить их внимание на то, что в этих файлах может оказаться приватная информация», — говорится в сообщении пресс-службы российской компании.

Уточняется, что речь идет о тех файлах, владельцы которых сделали их доступными по гиперссылке. В «Яндексе» добавили, что их поисковик индексирует только те страницы, которые доступны при переходе по ссылкам без ввода логина и пароля.