На мини-пигах испытают погружение в анабиоз

Специалисты ФПИ испытают на мини-пигах технологию погружения в анабиоз

Российский Фонд перспективных исследований (ФПИ) в ближайшее время испытает на мини-пигах технологию погружения в искусственный анабиоз, которая в будущем сможет спасти людей при аварии на космической станции, подводной лодке или ранении на поле боя. Об этом сообщили ТАСС ученые, участвующие в проекте.

Технология предполагает введение подопытным животным специального препарата, сильно замедляющего такие жизненные функции, как сердцебиение, дыхание, а также понижающего температуру тела.

"Мы начали с мышей, крыс и кроликов. В ближайшее время будем исследовать препарат на мини-пигах (порода карликовых свиней — прим. ТАСС), дальше — приматы", — сказала замруководителя лаборатории Института биофизики клетки РАН Надежда Захарова.

В ФПИ пояснили, что сердечно-сосудистая система карликовых свиней очень похожа на человеческую. На животных проверят безопасность компонентов препарата, определят противопоказания и побочные эффекты. При положительных результатах его "можно опробовать на людях через три-пять лет", сообщил руководитель проектной группы ФПИ профессор Анатолий Ковтун.

Он уточнил, что препарат в перспективе будет применяться при критических ситуациях, возникающих в замкнутых пространствах (подводная лодка или космическая станция). Получив повреждения или не имея достаточно кислорода для дыхания, человек с помощью препарата замедлит функции своего организма и дождется помощи. "Использование препарата, в частности, поможет выжить людям при авариях на шахтах, когда концентрация кислорода уменьшается", — отметил профессор. Средство также позволит сохранить жизнь раненному в бою солдату до момента его доставки к месту оказания квалифицированной медицинской помощи.

Средство пригодится и в институте скорой помощи при острой кровопотере, инсульте или инфаркте. При этом в ФПИ подчеркнули, что препарат не является лечебным, технология лишь продлевает "золотой час" (период времени после тяжелой травмы, в рамках которого еще можно оказать эффективную помощь).

Как это работает

Ученые определили "органы-мишени", на которые через определенные рецепторы направлено воздействие препарата. При его введении последовательно снижаются частота сердечных сокращений, дыхательных движений, уровень потребления кислорода организмом и температура. "Крыса после инъекции препарата в течение 1,5-2 часов входит в это состояние, находится в нем несколько часов (до девяти), а потом саморазогревается. Когда действие препарата заканчивается, животное приходит в норму", — рассказала Захарова.

Она отметила, что обычная крыса при недостатке кислорода погибает за шесть минут, а с введенным препаратом при том же смертельно низком уровне O2 грызун живет в 60 раз дольше — шесть часов. "Когда этих животных извлекают из специальной гипоксической камеры (создает низкий уровень кислорода — прим. ТАСС), у них полностью восстанавливается жизнедеятельность", — добавила она.

Отвечая на вопрос, насколько можно продлить "золотой час" для человека, Захарова уточнила, что один час продления жизни животного равен минимум четырем часам у человека.