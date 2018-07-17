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Персональные данные россиян попали в «Яндекс»
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Персональные данные клиентов Сбербанка и ВТБ попали в «Яндекс» 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Личные данные клиентов Сбербанка, ВТБ, агрегатора билетов Trip.com попали в поисковую выдачу «Яндекса». Общедоступными стали сканы паспортов, информация о банковских платежах, а также электронные билеты на самолеты и поезда.
Об этом сообщил эксперт по поисковым системам Павел Медведев, пишет «Коммерсант». По его словам, поисковик выдает также персональную информацию клиентов департамента транспорта Москвы.
В «Яндексе» уже прокомментировали утечку, передает Ura.ru. В компании сообщили, что в открытом доступе индексируются лишь незащищенные документы. О безопасности в этом случае должны позаботиться владельцы сайта или вебмастер.
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Комментарии  Ещё 14 источников 
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