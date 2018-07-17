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В Земле нашли квадриллион тонн алмазов
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В центре Земли нашли квадриллион тонн алмазов 

Парламентская газета 39 минут назад
Фото: PIXABAY.COM
Учёные нашли в центре Земли огромное количество алмазов. Специалисты из Массачусетского технологического института сделали открытие, пишет «ФедералПресс».
Науке давно известно, что с помощью звуковых волн можно многое узнать о строении планеты: звук проходит сквозь камень, в отличие, например, от света.
Изучая аномалию, происходящую при прохождении сейсмических волн через кратонные корни (древние структуры, представляющие собой очень плотные скальные образования), ученые заметили, что волны движутся со слишком большой скоростью.
Ученые решили, что распространение волн внутри кратонных корней ускоряет какой-то материал внутри них. Зафиксированная скорость могла достигаться только в случае, если кратонные корни состоят не только из камня, но и на один — два процента из алмазов.
Поскольку кратонные корни составляют значительную часть литосферы, это значит, что в них содержатся квадриллионы тонн алмазов.
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