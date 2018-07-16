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Microsoft готовит cмартфоны с Android
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СМИ: Microsoft готовит линейку смартфонов с Android 

Игромания.ру 47 минут назад
Фото: Соцсети
Казалось бы, компания Microsoft давно «завязала» с Android, с тех пор как продала мобильное подразделение, купленное ранее у Nokia. Однако, похоже, всё возвращается на круги своя.
Неназванный сотрудник Microsoft Store заявил, что компания готовит целую линейку смартфонов на этой ОС, а первый выйдет уже в ближайшее время. Судя по сказанному, речь идёт о новой линейке смартфонов, которые не будут работать на Windows 10 или Windows 10 Mobile. Таким образом, это не гипотетический и ожидаемый Surface Phone, а нечто совершенно иное.
Впрочем, в этом нет ничего удивительного (если, разумеется, это не фейк). В 2014 году были представлены модели Nokia X и Nokia XL на базе Android. Позднее появился смартфон Nokia X2, уже после того, как Microsoft приобрела мобильное подразделение. Причём эти модели были тепло приняты пользователями.
А в последний год выросла популярность мобильных приложений из Редмонда. Microsoft Launcher, браузер Edge, OneDrive, Skype, Office и другие оказались востребованными на рынке, так что не исключено, что компания попытается вернуться и к смартфонам. В конечном итоге, так же поступили в Blackberry.
Кроме того, подобные устройства могут получить фирменный набор сервисов, а не аналоги Google. В Китае подобное уже сделано, нечто похожее ожидается и в решении от «Яндекса».
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