Так не бывает: Туринская плащаница оказалась подделкой

Туринская плащаница — подделка, считают исследователи из Италии Великобритании . К такомe выводу они пришли, с помощью манекена сымитировав струйки крови, стекавшие по телу Христа в соответствии с его ранами, и они не совпали с пятнами на плащанице. Но чем и как на ткань были нанесены эти пятна, пока неизвестно.

Анализ отпечатков крови на Туринской плащанице показал: их не могло оставить завернутое в ткань тело. К такому выводу пришли судмедэксперт-антрополог Маттео Боррини из Ливерпульского университета Джона Мурса в Великобритании и специалист в области псевдонауки, химик-органик Луиджи Гарлашелли. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Forensic Sciences.

Туринская плащаница — христианская реликвия, четырехметровое полотно, в которое, по преданию, было завернуто после смерти тело Иисуса Христа.

Часть верующих убеждена, что на плащанице — подлинные отпечатки лика и тела Христа, отчего Туринская плащаница ценится как одна из важнейших реликвий христианства. Считает ее подлинной и часть церковных деятелей. Плащаница не раз становилась предметом исследований, призванных установить или опровергнуть ее подлинность.

Впервые реликвия была зафиксирована во Франции в 1353 году. Вначале Плащаница была выставлена в городе Лире во владениях де Шарни. В 1452 ее выкупил Людовик I Савойский и хранил в городе Шамбери , где она пострадала в пожаре 1532 года.

В 1898 году, когда плащаница была выставлена на обозрение, фотограф-любитель Секондо Пиа сделал снимки, и обнаружил на негативах человеческий лик. Это открытие поставило ряд вопросов, главные из которых были вопрос о подлинности плащаницы и личности изображенного на ней человека. Однако провести серьёзные исследования с помощью современных методов удалось только в конце XX века.

Пока так и не удалось выяснить, как именно образовались пятна крови на ней (и кровь ли это вообще), но было установлено, что они содержат оксид железа.

Он мог попасть на ткань как с кровью, так и просто с красителем. Кроме того, согласно радиоуглеородному датированию 1988 года, плащаница была изготовлена в 1275-1381 году. Эти данные неоднократно подвергались критике — по мнению других специалистов, на точность датировки могло повлиять и содержание в ткани масел, которыми ткань была пропитана в 1532 году, и то, что в том же году во время пожара она подверглась воздействию высоких температур.

В 2013 году новый, более точный анализ возраста плащаницы, показал, что она была изготовлена около 33 года до н. э., плюс-минус 250 лет. При этом проведенный в 2015 году анализ следов ДНК на плащанице показал, что в контакт с тканью входили люди из самых разных этнических и географических групп.

Новый анализ опровергает подлинность реликвии.

Ученые выявили, что часть отпечатков могло оставить только тело, стоящее вертикально, а часть из них и вовсе нереалистична.

Исследователи использовали манекен, чтобы смоделировать, как текла кровь из ран на теле, руках и ногах Христа. Для этого они применяли как настоящую человеческую кровь, так и ее искусственный заменитель с теми же свойствами жидкости.

Ученые исследовали, как стекает кровь с разных частей тела в различных позах — стоя, лежа, со сложенными руками. Они внимательно изучили короткие струйки на тыльной стороне левой руки и около раны от копья на груди. Тут-то и обнаружился ряд несоответствий.

Во-первых, отпечатки на плащанице предполагают, что кровь с тыльной стороны ладони и вдоль руки стекала под углом в 45 градусов, что просто невозможно для лежащего тела.

«Угол между плечом и телом должен составлять больше 80 и меньше 100 градусов, чтобы ручейки крови перетекали с запястья к локтю и на наружную часть предплечья, как это видно на плащанице», — пишут исследователи.

Кровь из раны от копья скопилась на ткани, на которой лежал манекен, в том же месте, что и на плащанице. Однако она стекала струйками, а не образовывала единое пятно.

Еще одно пятно в области поясницы ученым вообще не удалось воспроизвести. Они ставили манекен вертикально, клали его на ткань, но «пояс» из крови не образовывался ни в одной из поз.

«Предполагая, что пятна на Туринской плащанице — это следы крови от ран, полученных Христом при распятии, мы с помощью экспериментов установили, что предполагаемое движение струй крови не согласуется с этими пятнами. Даже если предположить, что возможны различные ситуации, в которых происходило кровотечение (например, при перемещении тела или после смерти), они не только не документированы, но и для некоторых пятен нереальны», — пишут исследователи.

Это, впрочем, не ставит точку в исследованиях плащаницы.

То, как именно на нее были нанесены пятна, пока что остается загадкой.