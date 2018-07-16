SpaceX обновила корабль для «ловли» обтекателя ракеты

SpaceX завершила модернизацию корабля Mr. Steven, который получил сеть, в четыре раза превосходящую по размеру предыдущую. Предполагается, что таким образом удастся более удачно ловить падающие части головного обтекателя ракеты: пока Mr. Steven это не удавалось — например, во время февральского запуска Falcon 9 обтекатель немного (на несколько сотен метров) «промахнулся» и упал в воду. (Обтекатель находится в верхней части ракеты; когда последняя оказывается в космосе, обтекатель разделяется на части, которые падают на Землю.)
Обычно обтекатели после ракетных запусков не восстанавливаются, однако глава SpaceX Илон Маск намеревается найти способ сохранить части этого элемента ракеты, чтобы использовать их повторно в других запусках. Компания решила оснастила половины обтекателя небольшими двигателями и специальными парашютами, а также системами управления, которые помогают осуществлять навигацию во время падения. По задумке SpaceX, падающие части должен в итоге поймать Mr. Steven — с помощью гигантской сети.