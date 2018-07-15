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NASA показало фотографию «марсианских пауков»
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NASA показало фотографию «марсианских пауков» 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: NASA
NASA опубликовало фотографию необычного явления на поверхности Марса, напоминающего "пауков". Снимок был сделан с помощью автоматической многофункциональной межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter.
Отмечается, что с приходом весны углекислый газ "прорывает" слой льда на Южном полюсе планеты. После этого газ попадает в атмосферу, а вокруг образовавшихся отверстий садится темная пыль.
В результате поверхность планеты оказывается испещрена подобными образованиями, которые исследователи сравнивают с черными пауками, сидящими на своей ледяной "паутине".
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