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Найден редкий череп пиренейского мастодонта
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Найден редкий череп пиренейского мастодонта 

Naked-Science.ru 2 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
В 2014 году французский фермер, живущий недалеко от Тулузы, отыскал у себя на территории сохранившийся череп предка слона. Побоявшись, что его начнут «беспокоить» любители древностей, он скрыл находку и тайком хранил у себя ископаемое. Однако, не зная, что с ним делать, он все же связался с Тулузским музеем и отдал сотрудникам череп.
По словам специалистов, кость принадлежит виду пиренейских мастодонтов Gomphotherium pyrenaicum. Длина черепа составляет 1,6 метра. Его возраст оценивается от 11 до 13 миллионов лет. Он слишком старый, чтобы получить из него образец ДНК. Этот вид гомфотериев (род хоботных) примечателен тем, что, помимо двух бивней, выходящих из верхней челюсти, он еще имел два клыка в нижней. Эти клыки достигали в длину 80 сантиметров, обладали плоской формой и, возможно, использовались для выкапывания корней.
Куратор музея Френсис Дюрантон (Francis Duranthon) рассказал, почему находка стала сенсацией для археологов:
«Я охотился за этим видом 35 лет, а мой профессор — он уже умер — искал его в течение 50 лет. Это фантастическое открытие. Полный череп вместе с нижней челюстью встречается очень редко, а для этого вида — так и вообще единственный в мире. Открытие доказывает, что огромные мастодонты ходили в этой части Европы 11 миллионов лет назад».
Сейчас череп перевезли в лабораторию. Там его предстоит очистить от окаменевшей породы «сантиметр за сантиметром». Сотрудники музея предполагают, что для полного очищения им потребуется от шести до девяти месяцев.
Ранее единственным доказательством существования Gomphotherium pyrenaicum считались четыре зуба, найденные в 1857 году.
В марте генетики установили, какие млекопитающие выжили после исчезновения динозавров.
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