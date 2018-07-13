В Англии нашли «руку бога»

В Англии археологи нашли «руку бога»

Загадочная бронзовая рука была обнаружена археологами неподалеку от Вала Адриана в северной Англии, сообщает FoxNews

Бронзовую руку, по размеру напоминающую детскую, извлекли во время раскопок древнеримской крепости Виндоланда.

Ученые считают, что рука относится примерно к 208-212 г.г. н.э. В истории Древнего Рима этот период ознаменован многочисленными конфликтами, гражданскими войнами, геноцидом и восстаниями.

Находку обнаружили рядом с храмом, местом поклонения римскому богу Юпитеру Долихену. Храм является частью крепостной стены и датируется 3 веком н.э.

"Культ Юпитера Долихена — один из самых "таинственных" восточных культов… Что мы знаем наверняка, так это то, что культ был связан с погодой и обработкой металла", — сказал Андрю Бирли, директор раскопок в форте Виндоланда.

Изначально к бронзовой ладони был прикреплен дополнительный элемент. Предположительно, это был разряд молнии. Юпитера Долихена традиционно изображали с молнией в руках в знак его разрушительной силы. Согласно другой версии, раскрытая рука могла символизировать защиту и благополучие.