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В Англии нашли «руку бога»
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В Англии археологи нашли «руку бога» 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: The Vindolanda Trust
Загадочная бронзовая рука была обнаружена археологами неподалеку от Вала Адриана в северной Англии, сообщает FoxNews.
Бронзовую руку, по размеру напоминающую детскую, извлекли во время раскопок древнеримской крепости Виндоланда.
Ученые считают, что рука относится примерно к 208-212 г.г. н.э. В истории Древнего Рима этот период ознаменован многочисленными конфликтами, гражданскими войнами, геноцидом и восстаниями.
Находку обнаружили рядом с храмом, местом поклонения римскому богу Юпитеру Долихену. Храм является частью крепостной стены и датируется 3 веком н.э.
"Культ Юпитера Долихена — один из самых "таинственных" восточных культов… Что мы знаем наверняка, так это то, что культ был связан с погодой и обработкой металла", — сказал Андрю Бирли, директор раскопок в форте Виндоланда.
Изначально к бронзовой ладони был прикреплен дополнительный элемент. Предположительно, это был разряд молнии. Юпитера Долихена традиционно изображали с молнией в руках в знак его разрушительной силы. Согласно другой версии, раскрытая рука могла символизировать защиту и благополучие.
Ранее сообщалось, что в Египте был найден самый крупный неповрежденный саркофаг.
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