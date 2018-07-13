В Египте раскопали римско-византийские артефакты

Археологическая миссия министерства по делам древностей Египта при раскопках в Александрии обнаружила сразу несколько древних сооружений римско-византийского стиля, а также множество различных артефактов.

Как сообщает Ahram Online, открытие было сделано в ходе восстановительных раскопок на археологическом участке Митт-Абу-аль-Ком в Александрии. Найдены руины нескольких сооружений, возведенных в римском и византийском стилях. Стены одного из них были сложены из огромных каменных блоков.

Мостафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета по делам древностям Египта, отметил, что в одной из комнат сохранились остатки мраморных колонн, в другой комнате обнаружен мозаичный пол.

Кроме того, в сооружениях находилось множество артефактов — монет, керамики и древних ламп, украшенных крестами и изображениями пальмовых листьев. Также найдены хорошо сохранившиеся блюда и два больших сосуда для воды.