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В Египте раскопали римско-византийские артефакты
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В Египте раскопали римско-византийские артефакты 

Российская Газета 57 минут назад
Фото: Egypt Ministry of Antiquities
Археологическая миссия министерства по делам древностей Египта при раскопках в Александрии обнаружила сразу несколько древних сооружений римско-византийского стиля, а также множество различных артефактов.
Как сообщает Ahram Online, открытие было сделано в ходе восстановительных раскопок на археологическом участке Митт-Абу-аль-Ком в Александрии. Найдены руины нескольких сооружений, возведенных в римском и византийском стилях. Стены одного из них были сложены из огромных каменных блоков.
Мостафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета по делам древностям Египта, отметил, что в одной из комнат сохранились остатки мраморных колонн, в другой комнате обнаружен мозаичный пол.
Кроме того, в сооружениях находилось множество артефактов — монет, керамики и древних ламп, украшенных крестами и изображениями пальмовых листьев. Также найдены хорошо сохранившиеся блюда и два больших сосуда для воды.
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