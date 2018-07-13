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Студент разработал подводный джетпак
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Студент разработал подводный джетпак 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Под джетпаком (реактивным ранцем), как правило, понимают персональный летательный аппарат, поднимающий человека вертикально в воздух. Студент же из Университета Лафборо — Арчи О’Брайан — решил применить схожую концепцию и разработал подводный джетпак. Аппарат получил название Cuda и, как сообщает 3D Hubs, должен поступить в производство в следующем году.
Cuda выглядит как небольшой ранец и использует двигательную установку, патентная заявка на которую сейчас рассматривается (сообщается, что изначально О’Брайан хотел оснастить джетпак уменьшенным двигателем от гидроцикла, однако затем решил использовать новую установку). Как работает система, не уточняется. При этом сообщается, что большинство деталей аппарата были напечатаны на 3D-принтере. Пользователь управляет скоростью Cuda при помощи контроллера, который соединен с ранцем проводом. Поворачивать с подводным джетпаком нужно с помощью движения тела.
Как предполагается, Cuda может найти применение не только в развлекательных целях, но также и, например, в водных спасательных операциях. Ожидается, что серийное производство подводного джетпака начнется во втором квартале 2019 года.
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