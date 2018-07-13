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В России задумались о доставке руды из космоса
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Российские учёные разрабатывают межпланетный транспортный модуль 

Парламентская газета 34 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Отечественные инженеры продумали концепцию межпланетного транспортного модуля: аппарат поможет доставлять на Землю полезные ископаемые, сообщает «Русская планета».
На данный момент эксперты сформулировали требования к транспортному модулю — среди его технических характеристик электрическая установка двигателя.
Устройство аппарата включает в себя баки топлива, а также развитую систему связи, жизнеобеспечения и стыковки. Кроме того, аппарат может быть модифицирован за счёт спецсредств для швартовки в космосе и компонентами для хранения полезных ископаемых.
Теперь главная задача учёных — выработать конкретные способы добычи руды во Вселенной. Согласно проведённым опытам, применение электродвигателя поможет доставить на нашу планету до 4 тонн руды с астероидов.
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