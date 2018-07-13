В России задумались о доставке руды из космоса

Российские учёные разрабатывают межпланетный транспортный модуль

Отечественные инженеры продумали концепцию межпланетного транспортного модуля: аппарат поможет доставлять на Землю полезные ископаемые, сообщает «Русская планета».

На данный момент эксперты сформулировали требования к транспортному модулю — среди его технических характеристик электрическая установка двигателя.

Устройство аппарата включает в себя баки топлива, а также развитую систему связи, жизнеобеспечения и стыковки. Кроме того, аппарат может быть модифицирован за счёт спецсредств для швартовки в космосе и компонентами для хранения полезных ископаемых.

Теперь главная задача учёных — выработать конкретные способы добычи руды во Вселенной. Согласно проведённым опытам, применение электродвигателя поможет доставить на нашу планету до 4 тонн руды с астероидов.