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Головастым муравьям-солдатам отказали в уме
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Большая голова не делает муравьев-солдат умнее 

Индикатор 2 часа назад
Фото: Индикатор
У муравьев-солдат, которых от других обитателей колонии можно отличить по непропорционально большой голове, мозг не больше, чем у других сородичей. Это обнаружила международная группа ученых, исследовав один из самых распространенных родов муравьев в Новом свете. Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Zoology.
В колонии муравьев эцитонов (Eciton), как и у многих других родов насекомых, есть деление на своеобразные касты. Например, муравьи-рабочие обычно участвуют в строительстве, чистят муравейник и так далее. Менее многочисленная каста муравьев-солдат защищает колонию от врагов. Они больше других своих сородичей не только в целом, но и по размеру отдельных частей тела — например, соотношение размеров головы и всего туловища у них в несколько раз больше, чем у рабочих. Группа ученых из Дрексельского университета и Дармштадсткого технического университета обнаружила, что несмотря на такую крупную голову мозг у муравьев-солдат такой же, как у рабочих.
Ученые замерили у 109 муравьев-рабочих и 39 солдат соотношение размеров мозга и тела, а также сравнили размеры отделов мозга. В результате исследования оказалось, что первое соотношение у солдат оказалось меньше, чем у рабочих. Более того, отделы мозга, отвечающие за память, обучение и обоняние у солдат развиты слабее. А вот прикрепленные к укрупненной голове мышцы мандибул — челюстей муравьев — оказались, наоборот, значительно более развитыми, чем у рабочих.
Авторы исследования предполагают, что муравьям-солдатам не нужен более развитый мозг, потому что задачи, которые они выполняют в колонии, ограничены. От них требуется меньше, чем от обычных муравьев-рабочих. Для того, чтобы у муравья развился большой мозг, нужно потратить много энергии — как ему самому, так и колонии в целом. Поэтому, по мнению ученых, муравьям эволюционно выгодно иметь в составе колонии солдат с менее развитым мозгом, зато более сильных физически.
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