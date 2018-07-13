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Ученые решились открыть саркофаг 2000-летней мумии
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Ученые решились открыть саркофаг 2000-летней мумии 

Рамблер 1 час назад
Фото: facebook.com/moantiquities/
Археологи готовятся поднять на поверхность большой черный саркофаг, обнаруженный в египетском портовом городе Александрия. Об этом сообщает The Guardian.
По мнению ученых, саркофаг оставался нетронутым в течение двух тысяч лет. Он оказался крупнейшим в своем роде среди найденных в древнем городе (265 сантиметров в длину, 185 в высоту и 165 в ширину). Саркофаг обнаружили рядом с большой головой из алебастра, которая, как считают ученые, относится к обитателю гробницы.
Археологи рассчитывают, что в саркофаге покоится «высокопоставленный чиновник» той эпохи — александрийский дворянин. В Министерстве по делам памятников древности Египта считают, что мумия могла хорошо сохраниться, поэтому погребенного удастся идентифицировать.
В ведомстве отметили, что поднять саркофаг будет непросто из-за веса в 30 тонн. В ближайшие недели команда инженеров привезет в Александрию тяжелое грузоподъемное оборудование и опоры, которые позволят снять крышку саркофага.
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