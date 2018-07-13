Ламы спасут датских овец от волков

Ламы помогут датским фермерам защитить овец от волков

Ассоциация овцеводов Южной Дании, изучая различные методы борьбы с волками, пришла к выводу, что ламы — это наиболее гуманный способ отпугнуть хищников.

Евросоюзе волк является охраняемым видом, и за отстрел этих животных без лицензии можно получить крупный штраф, поэтому фермерам приходится искать наиболее безопасные для хищников способы для защиты овец.

Как заявил изданию Jydskevestkysten председатель ассоциации Енс Нильсен , длинношеие ламы, которые совершенно не боятся волков, способны справиться с этой задачей лучше овчарок. По его словам, такие эксперименты успешно проводятся в Швеции и еще нескольких европейских странах, где разводят лам и пасут их вместе с овцами. Ламы, относящиеся к семейству верблюдовых, могут быть очень агрессивны. В случае опасности они поднимают ужасный шум и могут смело атаковать обидчиков.

"Волки отнюдь не такие смелые, как многие думают. Чувствуя опасность, они отступают, боясь получить травму, стать обузой для стаи и погибнуть, — рассказывает смотритель Ольборгского зоопарка Франк Орлофф Томсен. — Ламы же, напротив, исключительно уверенные в себе и при этом крупные животные, которые считают лучшим способом защиты нападение. Лама сама может попытаться напасть на волка, заставляя того чувствовать опасность при приближении к овечьему стаду".

Кроме того, ламы, дающие тонкую и очень мягкую шерсть, хорошо адаптируются к североевропейскому климату, легко переносят дожди, слякоть и зимние морозы.