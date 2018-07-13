Ещё
Ламы спасут датских овец от волков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ламы помогут датским фермерам защитить овец от волков 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Ассоциация овцеводов Южной Дании, изучая различные методы борьбы с волками, пришла к выводу, что ламы — это наиболее гуманный способ отпугнуть хищников.
В Евросоюзе волк является охраняемым видом, и за отстрел этих животных без лицензии можно получить крупный штраф, поэтому фермерам приходится искать наиболее безопасные для хищников способы для защиты овец.
Как заявил изданию Jydskevestkysten председатель ассоциации Енс Нильсен, длинношеие ламы, которые совершенно не боятся волков, способны справиться с этой задачей лучше овчарок. По его словам, такие эксперименты успешно проводятся в Швеции и еще нескольких европейских странах, где разводят лам и пасут их вместе с овцами. Ламы, относящиеся к семейству верблюдовых, могут быть очень агрессивны. В случае опасности они поднимают ужасный шум и могут смело атаковать обидчиков.
"Волки отнюдь не такие смелые, как многие думают. Чувствуя опасность, они отступают, боясь получить травму, стать обузой для стаи и погибнуть, — рассказывает смотритель Ольборгского зоопарка Франк Орлофф Томсен. — Ламы же, напротив, исключительно уверенные в себе и при этом крупные животные, которые считают лучшим способом защиты нападение. Лама сама может попытаться напасть на волка, заставляя того чувствовать опасность при приближении к овечьему стаду".
Кроме того, ламы, дающие тонкую и очень мягкую шерсть, хорошо адаптируются к североевропейскому климату, легко переносят дожди, слякоть и зимние морозы.
ТАСС: последние новости
Пользователи сообщают о сбое в работе мессенджера Viber Роскомнадзор уведомил операторов связи о рисках информирования абонентов через Telegram Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера Facebook
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От Москвы останется мокрое место30
Пока вы спали: Украину допустили к «Букам»191
В СССР за такое убивали102
Путевки в Турцию отдают почти даром83
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина326
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
00:25
Землян напугали мистическим затмением в пятницу 13-го
Общество
00:19
Бывшую девушку Тимати затравили в сети
Шоу-бизнес
01:00
У россиян резко вырос объем «свободных денег»
Личный счет Путешествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение