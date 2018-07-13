Сбой произошел в работе мессенджера Facebook

Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера Facebook

Проблемы в работе мессенджера Facebook наблюдаются у пользователей в пятницу по всему миру. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Сбои в работе мессенджера начались около 10:00 мск. Больше всего пользователей (41%) жалуются на проблемы со входом в свой аккаунт, каждый третий (32%) сообщает о проблемах с получением сообщений, еще 26% не могут подключиться к мессенджеру.