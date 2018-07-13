Недалеко от Земли обнаружен двойной астероид

Ученые регулярно открывают новые астероиды неподалеку от Земли. Некоторые появляются внезапно, без предупреждения, что порой вызывает волнение у сообщества. В этом случае обнаруженный объект стал редким экземпляром в коллекции наблюдаемых околоземных астероидов.

В июне астрономы были ошеломлены своей внезапной находкой. Они изучили околоземной астероид 2017 YE5, который в итоге оказался двумя астероидами, вращающимися друг вокруг друга. Об этом NASA заявило 12 июля 2018 года.

Небольшие астероиды нашли с помощью трех радиотелескопов. Они испускают лучи радиоволн в сторону ближайших астероидов и ждут отражения сигнала. Астрономы могут использовать полученные сигналы, чтобы понять, какую форму имеет астероид. В случае 2017 YE5 ученые обнаружили: то, что им казалось двумя долями одного астероида, — на самом деле два отдельных тела, совершающих оборот друг вокруг друга каждые 20-24 часа.

Это действительно удивительная находка, так как обе части астероида практически одинакового размера — примерно 900 метров в поперечнике. Пока что ученым удалось обнаружить всего три другие «идеальные» пары. Большинство двойных астероидов отличаются размерами, где одна половина затмевает другую.

Астрономы использовали три разных радиотелескопа, отражающих лучи радиоволн от астероидов, чтобы понять, какой формой обладает 2017 YE5 Новые наблюдения за 2017 YE5 раскрыли еще одну удивительную особенность астероида: камни не идентичны. Одна его половина выглядит гораздо темнее другой. Это может означать, что они отличаются по составу или по текстуре.

Однако может пройти много времени, прежде чем ученым удастся раскрыть какие-либо тайны этой пары. Новые наблюдения воспользовались максимальным приближением астероида к Земле, когда он пролетал на расстоянии примерно шести миллионов километров от нас. Следующее такое сближение произойдет более чем через 170 лет.