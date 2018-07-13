Раскрыта загадка Базельского папируса

Физики раскрыли загадку знаменитого Базельского папируса

Физики "просветили" загадочный Базельский папирус, о происхождении которого историки спорят уже четыре века, и выяснили, что он представляет собой медицинский трактат знаменитого римского врача Клавдия Галена, сообщает пресс-служба университета Базеля.

"Это сенсационное открытие. Теперь мы точно можем сказать, что это заметки врача времен конца античности, в которых описывается феномен, который он назвал "истерическим апноэ". Соответственно, это или фрагмент работ Клавдия Галена, или чьи-то комментарии в их адрес", — заявила Сабина Хюбнер (Sabine Huebner) из университета Базеля (Швейцария).

Так называемый Базельский папирус известен историкам с начала 16 века. Он попал в Базель пока неизвестным путем, однако ученые считают, что он был частью коллекции Базилиуса Амбербаха, известного юриста, коллекционера древностей и первого археолога Швейцарии.

Рима. В общей сложности в его "кунсткамере" хранилось около шести десятков разных папирусов времен поздней античности, большая часть которых была давно расшифрована специалистами по истории Древней Греции

Один из них приобрел большую известность по той причине, что текст на нем был записан сразу с двух сторон, причем буквы были начерчены на нем в "зеркальном" отображении. Это не позволяло историкам понять, какие символы находились на лицевой и обратной стороне папируса, из-за чего суть оставалась предметом споров на протяжении последних четырех сотен лет.

Эту загадку смогли разрешить швейцарские физики, послойно просканировавшие папирус при помощи инфракрасных и ультрафиолетовых камер. Оказалось, что данный лист бумаги состоит не из одного, а нескольких слоев папируса, склеенных и наложенных друг на друга уже в 15 веке, когда церковные писцы часто использовали подобные артефакты в качестве "сырья" для производства "чистой" бумаги.

Раскрыв секрет Базельского папируса, физики обратились за помощью к Хюбнер и ее единомышленникам, которые помогли им разделить листы папируса и понять, что реально на нем было написано.

Хюбнер обратила внимание на то, что медицинские записи на нижнем листе папируса были похожи по начертанию и содержанию на заметки Клавдия Галена, которые были найдены в библиотеке епископа Католической церкви в итальянской Равенне. В 15 веке, как заметили историки, она была разграблена ворами, и часть ее папирусов могли купить частные коллекционеры, такие как Базилиус Амбербах или его отец Иоганн.

Как надеются историки, дальнейшее изучение папируса поможет им понять, действительно ли его автором был Гален и выяснить, когда он был подготовлен и где он мог использоваться.