Сможет ли Россия добывать золото в космосе

Проект, напоминающий сюжеты фантастических фильмов, обсуждают в НПО Лавочкина — одном из ведущих космических предприятий России . Компания, создавшая в свое время луноход, рассматривает возможность добычи в космосе минеральных ресурсов — платины, золота и даже драгоценных камней. Насколько технически и экономически перспективна такая идея?

Специалисты главного предприятия России в области создания межпланетных станций — НПО Лавочкина — задумались о технической возможности добычи ресурсов в космосе. Наиболее перспективными для начала промышленного освоения считаются астероиды. Исследователи полагают, что теоретически на Землю можно было бы доставить три–четыре тонны концентрированной руды. Если это будет золото и платина, то добывающая компания может надеяться на рентабельность бизнеса. То есть запуск в космос может окупиться, следует из научной статьи, опубликованной в журнале «Вестник НПО им. С. А. Лавочкина».

Для таких выводов специалисты проанализировали имеющиеся и перспективные технологии, которые требуются для начала добычи ресурсов в космосе.

«Ракета класса «Протон-М» может доставить на Землю около 10 тонн концентрированной руды при начальной массе аппарата на отлетной от Земли траектории около 5500 кг, включая заправку рабочего тела около 3600 кг. Это позволяет надеяться на рентабельность добычи драгоценных металлов (Au, Pt и т. п.), с учетом реализации оптимистических прогнозов концентрации веществ в породе», — говорится в статье.

Правда, уточняется, что посадка на Луну и старт с нее возможен только на химических двигателях.

Для начального этапа промышленного освоения астероидов рационально использовать межпланетный транспортный модуль с электрической двигательной установкой, считают в НПО Лавочкина. Правда, для создания такой техники потребуется разработать ряд отсутствующих на сегодняшний день технологий. Среди них: посадочная платформа, методы извлечения руды, агрегаты для обогащения вещества и отделения пустой породы, контейнеры для перевозки и возвращаемые аппараты.

«Технически добывать что-либо в космосе, как ни странно, не слишком сложно. Технология добычи мало зависит от того, происходит это на Земле или в космосе. Все упирается в доставку. И главная проблема в том, что пока нет элементов, которые бы оправдали такие большие затраты, даже если речь идет о золоте и платине. Не говоря уже о том, что нет данных, что какие-либо небесные тела содержат золото или платину в таких количествах, чтобы подобного рода добыча имела смысл», — полагает известный российский экономист, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергей Хестанов.

Точных знаний о содержании золота или платины в небесных телах пока нет. Авторы статьи об этом тоже говорят. В пример они приводят астероид (6178) 1986 DA диаметром около 3 км, который обнаружил в 1986 году японский астроном Минору Кизавой. Общее количество полезных металлов в этом астероиде оценивается примерно в 10 тыс. тонн золота, 100 тыс. тонн платины, 1 млрд тонн никеля. Однако эта оценка гипотетическая и сделана для мотивации дальнейших исследований объекта, признаются авторы статьи.

«Промышленному освоению астероидов должно предшествовать детальное изучение их физических свойств и минерального состава. Только после этого можно будет принимать решение о целесообразности экспедиций к астероидам с целью добычи их ресурсов, а также о методах разработки этих ресурсов», — оговаривается в статье.

«Теоретически ничего не мешает им сделать аппаратуру, которая будет бурить руду на астероиде и возвращать ее на Землю. Но стоимость будет настолько велика, что возникает вопрос, а стоит ли этим заниматься. Золото и платина — это не те элементы, которые могут оправдать добычу в космосе. На Земле их добыть гораздо дешевле», — считает Хестанов.

Грубый подсчет это доказывает. Тройская унция (31,1 грамма) чистейшего золота 999-й пробы стоит примерно 1200–1300 долларов. Даже если удастся действительно доставлять на землю с астероида три–четыре тонны золота, за добытое в космосе золото можно будет выручить 115–170 млн долларов. Затраты же могут оказаться в десятки раз выше. Скорее всего, цена будет ближе к 1,19 млрд долларов в ценах на 2014 год — именно столько потратили на один запуск ракеты «Сатурн-5» США , чтобы добраться до Луны (всего на программу «Сатурн-5» в 60–70-х годах было потрачено почти 50 млрд долларов в ценах 2014 года). При этом «Сатурн-5» смог привезти всего 45 кг лунного грунта.

«Запуск «Протона» без добывающего аппарата на околоземную орбиту по нынешним ценам стоит, грубо, 90–100 млн долларов. Вернуть обратно больше пары тонн он не сможет. Но на околоземной орбите нет никакого золота, надо лететь дальше. Значит, техническая возможность что-то вернуть обратно резко — в разы — уменьшается. «Если „Сатурн-5“ с Луны, а это ближайшее до нас космическое тело, смог привезти несколько десятков лунного грунта, то „Протон“ сможет еще меньше. Потому что грузоподъемность „Протона“ в 15 раз меньше, чем у „Сатурна“, — удивляется Хестанов.

»Не исключаю, что чисто технически НПО Лавочкина может что-то подобное сделать. Возможно, это и есть демонстрация технологий с целью показать, что технически это нам по силам. Но экономически это абсолютно убыточное мероприятие», — считает собеседник.

По его словам, единственный пока элемент, который экономически будет оправданно добывать в космосе, — это изотоп гелия 3. Хотя на практике его никто не добывает, потому что задача создания термоядерного реактора, над которой бьются с 50-х годов прошлого века, так и не решена. «Но если когда-нибудь удастся запустить такой реактор, то добыча изотопа гелия 3, который содержится во многих небесных телах, и теоретически может быть оправданна. Хотя так это или не так, когда это будет и будет ли это вообще — пока одни вопросы», — рассказывает Хестанов.

Чтобы экономически оправдать добычу золота в космосе, этот драгоценный металл должен стоить в разы больше.

Так сильно золото может подорожать, если, например, его добыча на Земле истощится. Пару лет назад в Goldman Sachs говорили, что разведанные мировые запасы золота, алмазов и цинка иссякнут через 20 лет. А запасов платины, меди и никеля хватит на 40 лет добычи. Впрочем, речь лишь о разведанных запасах, которые с каждым годом могут расширяться.