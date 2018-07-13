Ученые выяснили меню последней трапезы Ледяного человека

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Ученые выяснили меню последней трапезы Эци 

Naked-Science.ru 37 минут назад
Фото: Naked-Science.ru
В конце прошлого века в Альпах обнаружили мумифицированное тело человека, погибшего 5300 лет назад. С тех пор ученые расшифровали его геном, исследовали одежду и обувь, инструменты и оружие, татуировки и травмы, выяснив, что Эци был убит в короткой схватке. В новой работе Фрэнк Мэйкснер (Frank Maixner) и его коллеги из итальянского исследовательского центра EURAC описывают последнее меню Эци. Здоровым его не назовешь: в желудке обнаружены остатки исключительно жирного мяса горных козлов. Об этом ученые пишут в статье, опубликованной в журнале Current Biology.
Специалисты впервые по-настоящему добрались до содержимого желудка Эци: в процессе мумификации он сместился со своего обычного положения. Его удалось локализовать лишь недавно, плотно прижатым снизу к легким, с помощью компьютерной томографии останков. И количество жира в желудке удивило ученых: возможно, Эци прекрасно понимал питательное значение жиров и как следует наелся, отправляясь высоко в горы и не обращая внимания на вкус (тело нашли на высоте более 3 тысяч метров).
Бесценная мумия сегодня сохраняется на холоде при отрицательной температуре, и ученым пришлось частично разморозить ее, чтобы аккуратно добраться до содержимого желудка. Образцы изучили под микроскопом, кроме того, авторы идентифицировали встречающиеся в них фрагменты ДНК. Это показало, что в меню последней трапезы Эци входило мясо благородного оленя и горного козла, но большая часть приходится на козий жир. Наконец, определены следы пшеницы и папоротниковидного орляка (Pteridium aquilinum).
Авторы отмечают, что, несмотря на широкое применение орляка в традиционной кулинарии, это растение токсично. Возможно, впрочем, что Эци его не ел, а лишь заворачивал еду в его листья. Возможно также, что папоротник использовался в качестве медицинского средства, чтобы избавиться от паразитов, благо предыдущие исследования действительно обнаружили в его кишечнике круглых червей.
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