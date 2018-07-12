Burger King ответил на обвинения в слежке за россиянами

Burger King рассказал о слежке за россиянами через смартфоны

Компания Burger King прокомментировала скандал, начавшийся в Рунете с подачи разработчика-энтузиаста, который выяснил, что официальное Android-приложение сети ресторанов быстрого питания записывает все происходящее на экране смартфона во время работы самого приложения.

По словам пользователя сайта Habr.ru с ником fennikami, приложение также отправляет получившееся видео на удаленный сервер. Запись экрана, как утверждает разработчик, ведется и во время ввода данных банковской карты.

В Burger King, комментируя эти сведения, заявили, что приложение действительно записывает действия пользователя, однако данные платежных карт не собираются.

Как пишет vc.ru со ссылкой на представителей сети фастфудов, ресторанное приложение подключено к аналитической платформе AppSee, которая позволяет выявлять проблемы в работе программы, и эта система не имеет ничего общего со сбором персональных данных, которые приходят на сервер в обезличенном виде.

"Никто, включая AppSee, не может видеть подобных данных, так как они программно зашифрованы и скрыты в видео черными полосками", — цитирует издание заявление Burger King.

В компании также отметили, что в сборе данных принимают участие около 10 процентов случайно отбираемых пользователей, которые могут отказаться от исследований, обратившись в службу техподдержки.