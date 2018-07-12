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Burger King ответил на обвинения в слежке за россиянами
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Burger King рассказал о слежке за россиянами через смартфоны 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Reuters
Компания Burger King прокомментировала скандал, начавшийся в Рунете с подачи разработчика-энтузиаста, который выяснил, что официальное Android-приложение сети ресторанов быстрого питания записывает все происходящее на экране смартфона во время работы самого приложения.
По словам пользователя сайта Habr.ru с ником fennikami, приложение также отправляет получившееся видео на удаленный сервер. Запись экрана, как утверждает разработчик, ведется и во время ввода данных банковской карты.
В Burger King, комментируя эти сведения, заявили, что приложение действительно записывает действия пользователя, однако данные платежных карт не собираются.
Как пишет vc.ru со ссылкой на представителей сети фастфудов, ресторанное приложение подключено к аналитической платформе AppSee, которая позволяет выявлять проблемы в работе программы, и эта система не имеет ничего общего со сбором персональных данных, которые приходят на сервер в обезличенном виде.
"Никто, включая AppSee, не может видеть подобных данных, так как они программно зашифрованы и скрыты в видео черными полосками", — цитирует издание заявление Burger King.
В компании также отметили, что в сборе данных принимают участие около 10 процентов случайно отбираемых пользователей, которые могут отказаться от исследований, обратившись в службу техподдержки.
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