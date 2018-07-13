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НАСА не сможет отправлять астронавтов на МКС
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НАСА не сможет отправлять астронавтов на МКС после истечения контракта с Россией 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: EPA
НАСА лишается возможности отправлять астронавтов на МКС после истечения в ноябре 2019 года контракта с Россией, который предусматривает возвращения американцев на Землю на российском «Союзе», сообщает AFP.
Причина в том, что американские компании Boeing и SpaceX не смогут выдержать график, предусматривающий первый запуск людей к станции в 2019 году, говорится в правительственной аудиторской проверке. Независимый Government Accountability Office (GAO) подтвердил, что обе американские компании отстают от графика работ.
Таким образом, аудиторы прогнозируют, что МКС останется без американских астронавтов в течение 9 месяцев, поскольку американские носители не будут готовы до августа 2020 года. Однако официальная политика Вашингтона предусматривает постоянное присутствие американцев на МКС.
Маловероятно, что НАСА сможет заказать дополнительные места в «Союзах», поскольку время от заказа до производства составляет обычно три года.
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