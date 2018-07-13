НАСА не сможет отправлять астронавтов на МКС после истечения контракта с Россией

НАСА лишается возможности отправлять астронавтов на МКС после истечения в ноябре 2019 года контракта с Россией , который предусматривает возвращения американцев на Землю на российском «Союзе», сообщает AFP.

Причина в том, что американские компании Boeing SpaceX не смогут выдержать график, предусматривающий первый запуск людей к станции в 2019 году, говорится в правительственной аудиторской проверке. Независимый Government Accountability Office (GAO) подтвердил, что обе американские компании отстают от графика работ.

Таким образом, аудиторы прогнозируют, что МКС останется без американских астронавтов в течение 9 месяцев, поскольку американские носители не будут готовы до августа 2020 года. Однако официальная политика Вашингтона предусматривает постоянное присутствие американцев на МКС.

Маловероятно, что НАСА сможет заказать дополнительные места в «Союзах», поскольку время от заказа до производства составляет обычно три года.