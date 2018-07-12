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На Украине нашли могилу с заживо погребенной женщиной
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На Украине нашли могилу с заживо погребенной женщиной 

Рамблер 3 часа назад
Фото: The Sun
Археологи в Тернопольской области обнаружили могилу бронзового века, в которой были захоронены мужчина и женщина. Об этом сообщает The Sun.
По мнению специалистов, захоронению около 3 тысяч лет, и женщину погребли заживо, чтобы она могла проводить в последний путь своего мужа. Положение скелетов ученые назвали удивительным. Женщина лежала на боку рядом с возлюбленным, держа его за плечо. При этом его голова повернута к ее лицу. На обоих телах надеты украшения из бронзы.
Ученые предполагают, что женщина добровольно отправилась в могилу вслед за супругом, предварительно приняв яд.
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