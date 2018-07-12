Ученые запутались в полосках зебр

Ученые не смогли выяснить, зачем зебрам полоски

Полоски на теле зебры, вопреки распространенному мнению, не помогают животным контролировать температуру тела, выяснили венгерские исследователи из Университета имени Лоранда Этвеша. Результаты работы были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Ранее считалось, что полоски спасают зебр от перегревания. Это подтверждается недавним наблюдением, что у зебр в жарком климате полос больше, чем у зебр, обитающих в более прохладном климате. Сама идея заключается в том, что черные и белые полосы поглощают и отражают разное количество тепла соответственно. Воздух вокруг полос движется по-разному, что, теоретически, может создавать крошечные конвекционные потоки на границах полос, способные охладить зебру.

Группа ученых из Венгрии решила проверить достоверность этой теории. "Мы смоделировали тело зебры, использовав металлические бочки с водой, покрытые шкурами лошади, зебры, крупного рогатого скота, а также различными черными, белыми, серыми и полосатыми узорами. На четыре месяца мы установили бочки на открытом воздухе, температура внутри измерялась постоянно. Используя термографию, мы сравнивали распределение температуры на поверхности бочки с показателями живых зебр", — рассказали они в статье.

У нагретых солнцем "бочек-зебр" распределение температуры оказалось таким же, как и у живых животных. При этом, когда исследователи сравнивали показатели между различными шкурами, оказалось, что бочка-зебра не сильно отличается от серой бочки по показателям даже в самые жаркие дни. Таким образом, выяснилось, что полоски не имеют преимущества в терморегуляции над сплошным серым окрасом. "Средняя температура бочек увеличивалась в таком порядке: белая корова, серая корова, настоящая зебра, искусственная зебра, серая лошадь, черная корова", — пишут исследователи.

Таким образом, тайна полосок зебры остается нераскрытой. Остаются еще две основные гипотезы. Первая — полосы создают "оптическую иллюзию", которая сбивает с толку хищников, когда зебры пасутся. Вторая — полосы нужны зебрам, чтоб спасаться от кровососущих насекомых: возможно, полоски на теле зебры отражают свет таким образом, что мухи просто не хотят нападать на животное.