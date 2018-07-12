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Ученые запутались в полосках зебр
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Ученые не смогли выяснить, зачем зебрам полоски 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Thinkstock/Fotobank.ru
Полоски на теле зебры, вопреки распространенному мнению, не помогают животным контролировать температуру тела, выяснили венгерские исследователи из Университета имени Лоранда Этвеша. Результаты работы были опубликованы в журнале Scientific Reports.
Ранее считалось, что полоски спасают зебр от перегревания. Это подтверждается недавним наблюдением, что у зебр в жарком климате полос больше, чем у зебр, обитающих в более прохладном климате. Сама идея заключается в том, что черные и белые полосы поглощают и отражают разное количество тепла соответственно. Воздух вокруг полос движется по-разному, что, теоретически, может создавать крошечные конвекционные потоки на границах полос, способные охладить зебру.
Группа ученых из Венгрии решила проверить достоверность этой теории. "Мы смоделировали тело зебры, использовав металлические бочки с водой, покрытые шкурами лошади, зебры, крупного рогатого скота, а также различными черными, белыми, серыми и полосатыми узорами. На четыре месяца мы установили бочки на открытом воздухе, температура внутри измерялась постоянно. Используя термографию, мы сравнивали распределение температуры на поверхности бочки с показателями живых зебр", — рассказали они в статье.
У нагретых солнцем "бочек-зебр" распределение температуры оказалось таким же, как и у живых животных. При этом, когда исследователи сравнивали показатели между различными шкурами, оказалось, что бочка-зебра не сильно отличается от серой бочки по показателям даже в самые жаркие дни. Таким образом, выяснилось, что полоски не имеют преимущества в терморегуляции над сплошным серым окрасом. "Средняя температура бочек увеличивалась в таком порядке: белая корова, серая корова, настоящая зебра, искусственная зебра, серая лошадь, черная корова", — пишут исследователи.
Таким образом, тайна полосок зебры остается нераскрытой. Остаются еще две основные гипотезы. Первая — полосы создают "оптическую иллюзию", которая сбивает с толку хищников, когда зебры пасутся. Вторая — полосы нужны зебрам, чтоб спасаться от кровососущих насекомых: возможно, полоски на теле зебры отражают свет таким образом, что мухи просто не хотят нападать на животное.
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