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В Шотландии нашли «шахматы викингов»
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В Шотландии нашли «шахматы викингов» 

Популярная механика 21 час назад
Фото: Популярная механика
Шотландские специалисты из объединения Cameron Archaeology вместе с добровольцами ведут раскопки на территории Дирского аббатства в области Абердиншир. Монастырь был построен в 1219 году монахами-цистерцианцами на развалинах более древнего религиозного комплекса. В X веке здесь была создана Дирская книга — евангелие, написанное на латыни, староирландском и гэльском языках. Это древнейший сохранившийся образчик гэльской литературы Шотландии.
Около тысячи лет назад монастырь прекратил свое существование и со временем превратился в руины, но на земле сохранилось множество важных исторических свидетельств. Среди них — остатки выложенного камнем очага XII—XIII вв. со следами угля и образцы керамики. Недавнее открытие ученые называют особенно интересным: археологи нашли доску для хнефатафла — скандинавской настольной игры, похожей на шахматы. Для нее требовалась разлинованная поверхность, по которой два игрока двигали фишки разного достоинства и иногда использовали игральную кость, позволяющую принять решение о перемещении фигуры.
Первые упоминания об этой игре относятся к III веку н. э. Впоследствии викинги завезли ее в Гренландию, Исландию, Уэльс, Британию, и, предположительно, в Киевскую Русь. Но в X—XI вв., с распространением в Скандинавии шахмат, хнефатафл был забыт. Найденную в Дирском аббатстве доску еще предстоит датировать.
До настоящего времени дошло всего несколько подобных артефактов. Самый похожий был найден на Оркнейских островах в 1989 году, и он создан не позднее IX века.
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