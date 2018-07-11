Ручные настройки камер смартфонов расширили

Уже стал доступен инструмент, значительно расширяющий функциональность камер не только Android-смартфонов, но и iPhone.

Moment — бренд, известный своими аксессуарами для камер смартфонов. Компания выпускает линзы, которые работают со специальными чехлами для iPhone. Теперь же ею было выпущено приложение Moment — Pro Camera, которое может быть загружено из Google Play. Оно было более подробно рассмотрено Прасадом (Prasad) на страницах ресурса gsmarena.com.

Moment расширяет ручные настройки камер Android-смартфонов и iPhone

Приложение Moment предназначено для ручного управления настройками съемки фотографий камерами смартфонов, работающих под управлением двух наиболее популярных мобильных платформ. В число настроек входят — экспозиция, ISO, баланс белого, скорость съемки и фокусировка. Пользователь в режиме реального времени видит гистограмму, что позволяет ему менять настройки по необходимости. В приложение также включена возможность съемки RAW, но работать она станет лишь на поддерживающих эту функцию мобильных устройствах.

В версии для iOS предусмотрен также ряд дополнительных функций. Пользователи смогут снимать видео с различными опциями разрешения и скорости. Предусмотрена и электронная стабилизация изображения. Наиболее важной особенностью является полный перечень ручных настроек, доступный также и в режиме съемки видео.

Приложение для iOS предоставляет пользователю выбор, в каком формате сохранять изображения (HEIF или JPEG), видео (HEVC или H.264) и несжатые изображения (RAW или TIFF). Если на задней панели смартфона расположена двойная камера, пользователь сможет вручную переключаться между двумя ее модулями. Единственное, что отсутствует — режим портретной съемки, доступный в других подобных приложениях, к примеру — в Halide.

Цена приложения для Android — 2,99 доллара США. Для iOS загрузка бесплатна, но в такой версии доступны только базовые опции съемки фотографий и видео. Остальные возможности приложения разблокируются только после оплаты 2,99 долларов США.

Окажется ли полезным приложение Moment? Это, как отмечается, зависит от того, насколько функционально уже предусмотренное в программном обеспечении умного телефона приложение.