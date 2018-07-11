«Кузина» Земли может быть обитаемой

Соседняя «кузина» Земли должна быть обитаемой, заявляют астрономы

Ближайшая к нам землеподобная планета Ross 128b, удаленная от Земли всего на 11 световых лет, должна иметь "земной" состав недр и мягкий климат. Это повышает шансы на существование жизни на ее поверхности, заявляют астрономы в статье, опубликованной в Astrophysical Journal Letters.

"Крайне удивительно, как много нового мы смогли узнать о Ross 128b, изучая химический состав ее звезды. И хотя эту планету нельзя назвать полным двойником Земли, уже сейчас можно определенно сказать, что на ней господствует мягкий климат и должна присутствовать жидкая вода, о чем мы подозревали раньше", — рассказывает Диого Соуто (Diogo Souto) из Национальной обсерватории Бразилии в Рио-де-Жанейро.

Год назад астрономы нашли очень близкую к нам землеподобную планету, наблюдая за звездой Ross 128 — красного карлика размером с десятую часть Солнца, расположенного в созвездии Девы на расстоянии всего в 11 световых лет от Земли. Она во многом похожа на Землю — ее масса примерно в 1,3 раза выше, чем у нашего мира, и она получает примерно в 1,4 раза больше света, чем колыбель человечества.

Учитывая достаточно большой возраст Ross 128 — примерно 5 миллиардов лет — это означает, что на ней господствует достаточно мягкий и ровный климат, более благоприятный для зарождения и поддержания жизни, чем условия в системе TRAPPIST-1 и на Проксиме Центавра b, двух других близких "кузинах" Земли.

Открытие Ross 128b, как отмечает Соуто, заставило многих ученых спорить о том, может ли она быть обитаемой. Дело в том, что мы не знаем, из чего состоят миры, вращающиеся вокруг красных карликов, так как у ученых не было методики, позволяющей измерить доли различных элементов в этих звездах.

Эти пропорции, в свою очередь, влияют на содержимое и структуру недр планет, в том числе и на наличие материков и океанов, а также присутствие запасов "кирпичиков жизни", необходимых для ее зарождения. Вполне могло оказаться, что Ross 128b полностью состоит из воды, или наоборот, лишена ее в принципе, что обнулило бы шансы на существование жизни на ее поверхности.

Соуто и его команда получили часть ответов на эти вопросы, "выудив" информацию о температуре поверхности и долях некоторых критически важных элементов в недрах красного карлика, используя спектрометр APOGEE, установленный на 2,5-метровый телескоп в обсерватории Апаш-Поинт на юго-востоке США

Как показали эти наблюдения, раскаленные поверхностные слои Ross 128 содержат в себе примерно столько же углерода, титана и железа, что и Солнце. Это означает, что вращающаяся вокруг него планета имеет примерно "земной" состав и плотность, хотя ее ядро будет чуть больше и плотнее, чем у нашей планеты. На это указывают небольшие расхождения в долях магния между красным карликом и нашим светилом.

Все это, вкупе с уже известными свойствами Ross 128b, говорит о том, что эта планета действительно ближе к Земле по своему облику и устройству, чем остальные ближайшие миры, найденные у красных карликов в последние три года.

Это, как считают авторы статьи, оставляет большие надежды на то, что на этой экзопланете или уже может существовать жизнь, или же говорит о том, что на ней могли бы прижиться микробы или многоклеточные существа с иных миров.